HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rusya’da çift başlı buzağı doğdu

Rusya’da çift başlı buzağı doğdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 10:08 | Son Güncelleme

Rusya’da hamile inek, çift başlı bir buzağı dünyaya getirdi.

Rusya’da çift başlı buzağı doğdu

Rusya’da hamile inek, çift başlı bir buzağı dünyaya getirdi. Doğumu tamamlanıp dünyaya gelen çift başlı buzağı bir süre sonra öldü.
Rusya’nın Transbaykal bölgesinde bin ineğin doğum sancıları tuttu. Çiftçi olan karı ve koca veteriner bulamayınca kendileri doğum yaptırmaya karar verdi. Doğum sırasında oldukça zorlanan inek bir süre sonra doğumu gerçekleştirebildi. Çiftçi karı koca ise doğum sırasında buzağının kafasını çekerken anormal bir durumla karşılaştıklarını söyledi. Buzağının tüm bedeni ortaya çıktıktan sonra gerçek anlaşıldı. Buzağının çift başlı doğmasıyla şoka uğrayan çift yakınlarına haber verdi. Doğumdan sonra yarım saat kadar yaşayan buzağı ise bir anda durduğu yerde öldü. Uzakta bulunan veteriner hekim ise doğumdan çok sonra gelerek çift başlı buzağı üzerinde inceleme yaptı. Hayvan Hastalığı Merkezi ise çift başlı buzağıyı alarak inceleme başlattı.
Merkezin veterinerlerinden Yelena Kharchenko çift başlı buzağı olayının daha önce dünyanın birkaç noktasında görüldüğünü ifade ederek buzağının çift başlı doğmasının sebebi olarak genetik bozukluk, çevresel faktörler veya metabolik bozulma gibi faktörlere bağlı olabileceğini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
THY, Çin seferlerini durdurmadan önceki son yolcularını İstanbul'a taşıdıTHY, Çin seferlerini durdurmadan önceki son yolcularını İstanbul'a taşıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Flaş koronavirüs kararı! ABD acil durum ilan etti

Flaş koronavirüs kararı! ABD acil durum ilan etti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ece Üner'den Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert sözler!

Ece Üner'den Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert sözler!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten, İngiltere’nin AB’den çıkışıyla ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten, İngiltere’nin AB’den çıkışıyla ilgili açıklama

‘Rafet Efendi’ yakalandı! Banka hesabı hareketleri ortaya çıktı

‘Rafet Efendi’ yakalandı! Banka hesabı hareketleri ortaya çıktı

THY, Çin seferlerini durdurmadan önceki son yolcularını İstanbul'a taşıdı

THY, Çin seferlerini durdurmadan önceki son yolcularını İstanbul'a taşıdı

Adana'daki bin 636 yıllık Taşköprü'de yine aynı görüntü!

Bin 636 yıllık Taşköprü'de yine aynı görüntü!

20 yıldır orada ve kimse dokunmuyor... Camisiz minare mahallenin sembolü oldu

20 yıldır böyle duruyor! Kimse dokunmuyor çünkü...

Sular çekilince ortaya çıktı! Meriç Nehri'nde tarihi buluş

İlk kez ortaya çıktı! Tarihi olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.