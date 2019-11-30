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Rusya’da helikopter düştü: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 16:48 | Son Güncelleme

Rusya’ya bağlı Krasnador bölgesinde düşen helikopterin pilotu hayatını kaybetti.Rusya’ya bağlı Krasnador bölgesindeki Abrou-Durso yerleşkesinden 100 metre uzaktaki ağaçlık alana helikopter düştü.

Rusya’ya bağlı Krasnador bölgesinde düşen helikopterin pilotu hayatını kaybetti.
Rusya’ya bağlı Krasnador bölgesindeki Abrou-Durso yerleşkesinden 100 metre uzaktaki ağaçlık alana helikopter düştü. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yarine gelen ekipler, helikopterin tamamen yandığını ve pilotun cansız bedeninin ise enkazdan 30 metre uzakta olduğunu tespit etti. Yetkililerce yapılan açıklamada, Robinson RA(05795) marka helikopterin Abrou-Durso’dan Anapa’ya doğru havalandığı bildirildi. Düşen helikopterin Abrou Havayolu Şirketi’ne ait olduğu ve pilotun da bu şirketteki müdürlerden biri olan Yuri Korolev olduğu ifade edildi. Rusya Kanunları’nın 263. Maddesi gereğince konuya ilişkin savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
Geçtiğimiz Ekim ayında Ukrayna Eski Tarım Bakanı Taras Kutuvoy, Ukrayna’nın Poltova Bölgesi’nde aynı marka (Robinson) helikopterle yaptığı yolculuk esnasında helikopteri düşmüş ve hayatını kaybetmişti.

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