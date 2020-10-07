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Rusya’da mühimmat deposunda patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 18:43 | Son Güncelleme

Rusya’nın Ryazan bölgesinde orduya ait mühimmat deposunda büyük bir patlama meydana geldi.

Rusya’da mühimmat deposunda patlama

Rusya’nın Ryazan bölgesinde orduya ait mühimmat deposunda büyük bir patlama meydana geldi. Çevredeki 10 köyün sakinleri tahliye edildi.
Rusya’nın Ryazan bölgesindeki Shelemishevo kasabasında orduya ait mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Depodaki mühimmatlar art arda patlarken, bölgeye çok sayıda kurtarma aracı ve ambulans sevk edildi. Rusya Savunma Bakanlığına bağlı ekipler de bölgede kurtarma ve yangın söndürme çalışmalarına katılırken, itfaiye ekipleri yangına uzaktan müdahale etmeye çalışıyor.

Yerleşim yerlerinde hasar oluştu, 10 köy boşaltıldı
Bölge Valiliği tarafından yapılan açıklamada, patlamadan sonra bölgedeki yerleşim alanlarında maddi hasarlar oluştuğu, şu ana kadar can kaybı olmadığı aktarıldı. Bölgede 10 kasabanın bulunduğu ve kasabalarda yaşayanların tahliye araçlarıyla güvenli bölgelere taşındığı ifade edildi.
Depoda patlamaların halen devam ettiği ifade edilirken, yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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