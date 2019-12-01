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Rusya’da otobüs kazasında ölü sayısı 15’e yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 01.12.2019 12:25 | Son Güncelleme

Rusya’da, seyir halindeyken ön tekeri çıkan yolcu otobüsü, savrularak köprüden uçtu.

Rusya’da otobüs kazasında ölü sayısı 15’e yükseldi

Rusya, (DHA)- Rusya’da, seyir halindeyken ön tekeri çıkan yolcu otobüsü, savrularak köprüden uçtu. Kazada, ölü sayısı 15’e, yaralı sayısı ise 18’e yükseldi.
Rusya’nın Sretensk kentinden Çita kentine sefer yapan ve 43 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü, Transbaykal dağlık bölgesinde, Kuenga Nehri üzerindeki köprüden geçerken ön tekerinin çıkması sonucu savruldu. Otobüs, yaklaşık 10 metreden ters bir şekilde, donmuş nehrin üzerine düştü. Kazada, ölü sayısı 15’e, yaralı sayısı ise 18’e yükseldi.
Acil durum ekipleri ve bir helikopterin kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.

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