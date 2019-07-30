Rusya'da seçim protestosu

Rusya'da, Moskova şehir meclisi seçimlerine, bağımsız adayların kaydının iptal edilmesi nedeniyle hafta sonu yapılan izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle 60'tan fazla kişinin tutuklandığı bildirildi.

Moskova Şehir Mahkemesi Basın Sözcüsü Ulyana Solopova, başkent Moskova'da hafta sonu yapılan izinsiz gösteriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Olayla ilgili 278 yasa ihlalinin tespit edildiğini belirten Solopova, mahkemece 61 kişinin tutuklanmasına karar verildiğini söyledi.

Solopova, 161 kişinin para cezasına çarptırıldığını, gösteriyle ilgili soruşturmanın da devam ettiğini kaydetti.

Rus muhaliflerden İvan Jdanov 15, İlya Yaşin 10 ve Aleksandr Solovyov da 8 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya'da, Moskova şehir meclisi seçimlerine bağımsız adayların kaydının iptal edilmesi nedeniyle hafta sonu yapılan gösterilerde, polisin şiddetli müdahalesinin ardından İçişleri Bakanlığına göre, yaklaşık 300, muhaliflerin verilerine göre bin 500'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

