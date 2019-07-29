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Rusya’dan açıklama: “Teröristler yenildi, uçuşlar asgariye indirildi”

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 15:07 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye’de muhalif grupların gücünün zayıfladığı öne sürülerek Rusya hava sahalarından yapılan uçuşların asgari düzeye indirildiği belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı Genel Operasyonlar Ana Şefliği Başkanı Sergei Rudskoy yazılı açıklamasında, Rusya’nın Suriye’de bulunan hava üslerindeki aktiviteleri hakkında bilgi verdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye’de muhalif grupların gücünün zayıfladığı öne sürülerek Rusya hava sahalarından yapılan uçuşların asgari düzeye indirildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı Genel Operasyonlar Ana Şefliği Başkanı Sergei Rudskoy yazılı açıklamasında, Rusya’nın Suriye’de bulunan hava üslerindeki aktiviteleri hakkında bilgi verdi. Rudskoy, “Havacılık uçuşları ve muharebe eğitimleri, istihbarat bilgilerinin raporları doğrultusunda asgariye indirildi. Terörist gruplarının gücünün zayıflaması nedeniyle Rus birliklerinin sayısı ve araçların sayısı düşürüldü. Buna karşılık olarak görevlerin tam anlamıyla tamamlanması amacıyla yeterli ve eğitimli personeller yerleştirildi. Hmeymim ve Tartus hava üslerinden askeri birliklerin bir kısmı Rusya’ya geri döndü. Yine buna karşılık olarak hava üslerinde donanma lojistik merkezi günlük çalışmalarına devam ediyor. Rus Hava Kuvvetleri, operasyon ve askeri eğitimlere devam ediyor ve birliklerin tamamı tüm operasyonlara her an hazırlar” dedi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu geçtiğimiz Aralık ayında yaptığı basın toplantısında yine aynı gerekçelerle Suriye’de yapılan planlı uçuş sayılarının günde 1 ile 4 sortiye düşürüldüğünü açıklamıştı.

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