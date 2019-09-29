HABER

Rusya'nın 4 yıldır Suriye'de varlık gösteriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 12:30 | Son Güncelleme

Rusya'nın 30 Eylül 2015'te terör örgütü DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle Suriye'ye müdahale etmesinin üzerinden 4 yıl geçti - Son 4 yılda Esed rejimi, kontrol alanını ülkenin yüzde 60'ına genişletti - Suriye İnsan Hakları Ağına göre, Rusya'nın rejime destek vermek için düzenlediği saldırılarda en az 6 bin 686 sivil öldü, 3,3 milyon sivil yerinden edildi - Rus savaş uçakları, okulları 201, sağlık merkezlerini 190, pazar yerlerini 56 kez olmak üzere, tüm yaşamsal merkezleri toplam bin 83 kez vurdu

ADHAM KAKO - Beşşar Esed rejiminin en büyük müttefiki Rusya'nın Suriye'ye müdahalesinde 4 yıl geride kaldı. Rusya'nın saldırıları sonucunda 6 bin 686 sivil yaşamını yitirirken, milyonlarca sivil evsiz kaldı.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşın gidişatını Esed rejimi lehine çeviren en önemli dönüm noktalarından biri Rusya'nın askeri müdahalesiydi.

Terör örgütü DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle 30 Eylül 2015'te Suriye'de hava saldırıları düzenlemeye başlayan Rusya, rejime verdiği desteği zaman içinde genişletti.

Rus özel kuvvetleri ve paralı askerlerin de yardımıyla Esed rejimi, muhaliflere kaybettiği alanların büyük kısmını geri aldı.

Rusya'nın askeri varlığının etkisi ilk olarak en belirgin şekilde 2016 yılının sonunda Halep kent merkezinin rejimin eline geçmesiyle görüldü.

O dönem Halep kent merkezinin askeri muhaliflerin kontrolündeki doğu mahalleri, rejim ve Rusya'nın yoğun saldırıları sonucu el değiştirmişti.

Rejim güçleri, Halep'te olduğu gibi başkent Şam, Humus ve ülkenin güneyindeki Dera ve Kuneytra illerinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerin hakimiyetini Ruslar sayesinde sağladı.

AA'nın harita ölçümlerine göre, bu sayede Esed rejimi ülke topaklarının yaklaşık yüzde 60'ına hakim hale geldi.

- Siviller öldü, yerinden edildi, yaşam merkezleri yıkıldı

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR), Rusya'nın müdahalesiyle ilgili Anadolu Ajansı için özel hazırladığı rapora göre, 30 Eylül 2015'ten bu yana 908'i kadın, bin 928'i çocuk olmak üzere en az 6 bin 686 sivil Rusya'nın saldırılarında yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklar, bu rakamın yalnızca kimliği belirlenebilen kişileri kapsadığına, gerçek bilançonun çok daha yüksek olduğuna dikkati çekiyor.

Rusya'nın müdahalesinin ilk yılında 3 bin 734, ikinci yılında bin 547, üçüncü yılında 958, dördüncü yılında ise 447 sivil can verdi.

Rus savaş uçakları, okulları 201, sağlık merkezlerini 190, pazar yerlerini ise 56 kez olmak üzere, yaşam merkezlerini toplam bin 83 kez hedef aldı.

Rusya'nın destek verdiği rejim saldırılarında 3,3 milyon sivil yerlerinden edildi.

En az 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların "katliam" olarak nitelendirildiği raporda, Rusya'nın Suriye'de 4 yılda 335 kez katliam yaptığı kaydedildi.

- Tehcirlere öncülük etti

Rusya, rejimin ablukaya aldığı ve yoğun olarak bombaladığı muhalif bölgelerde, rejim adına muhaliflerin temsilcileriyle müzakereler yürüttü.

Bu kapsamda Halep, Şam, Humus, Dera ve Kuneytra illerinde askeri muhalifler kontrol ettikleri alanlardan çekilerek himayelerinde yaşayan sivillerin büyük kısmıyla ülkenin kuzeyine tehcir edildi.

- Karadan da müdahale etti

Rusya, son dönemde İdlib'de Esed rejiminin Astana anlaşmalarını ihlal ederek yürüttüğü kara operasyonlarında sahadan askerleriyle destek oldu.

Bu sayede İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin güneyinde birçok yerleşim rejimin kontrolüne girdi.

Antalya'da nefes kesen operasyon! Böyle yakalandıAntalya'da nefes kesen operasyon! Böyle yakalandı
Kadın kasiyerin boğazına bıçak dayadı; o anlar kameradaKadın kasiyerin boğazına bıçak dayadı; o anlar kamerada
Çırak olarak başladığı işte yerli makine ürettiÇırak olarak başladığı işte yerli makine üretti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya Suriye

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

Hadise'nin ev hali selfiesi

Hadise'nin ev hali selfiesi

Adı ünlü DJ ile anılıyordu! 'Evet; benim!'

Adı ünlü DJ ile anılıyordu! 'Evet; benim!'

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İzmir'den kahreden şehit haberi!

İzmir'den kahreden şehit haberi!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bir deprem de Balıkesir'de!

Bir deprem de Balıkesir'de!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan 'toplantı' açıklaması

İmamoğlu toplantıya çağrıldı mı? Canlı yayında açıkladı

Tunceli’de HDP il eş başkanları ile 6 kişi gözaltına alındı

HDP il eş başkanları gözaltına alındı

Sınır hattında YPG'li teröristlerin hareketliği böyle görüntülendi

Sınırda dikkat çeken görüntü!

Teröristlerin ifadesi ortaya koydu! HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış!

İfadeler ortaya koydu! HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış!

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Depremin ardından İstanbul'da ilk araştırma! Korkutan rakamlar

Depremin ardından İstanbul'da ilk araştırma! Korkutan rakamlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.