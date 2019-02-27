Rusya’nın Kırım işgalinin 5. senesi Kiev’de anıldı

Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin Rusya tarafından işgal edilişinin 5. yılı Ukrayna’nın başkenti Kiev’de anıldı. Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin Rusya tarafından işgal edilişinin 5. yılı Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen bir sergiyle anıldı. Başkent Kiev’deki Mystetskyi Arsenal Ulusal Sanat ve Kültür Müzesi Kompleksi’nde “Kırım’ın Şaşırtan Tarihi” adı altında düzenlenen sergiye sanat ve siyaset dünyasından yerli yabancı birçok misafir katıldı. Sergiye katılan misafirler tarafından yapılan konuşmalarda Rusya’nın gösterdiği agresif tavır ile Kırım konusu ele alındı. Sergiye katılanlar arasında Türkiye Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun eşi Marina Poroşenko, Ukrayna Eski Başbakanı Yulya Timoşenko, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker, ABD Ukrayna Büyükelçisi Mari İvanoviç, Kırım Milli Meclisi Eski Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu (Mustafa Aga), Kırım Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, Ukrayna Bilgi Bakanı Birinci Yardımcısı Emine Caparova, Kırım Özerk Cumhuriyeti tarafından Onur Ödülü’ne layık görülmüş Ukraynalı ünlü devlet sanatçısı aktör Ahtem Şevketoğlu Seitablayev gibi isimler vardı.

“Kırım Ukrayna demektir”

Sergiye katılan Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko’nun eşi Marina Poroşenko yaptığı konuşmada, ”Kırım, Ukrayna demektir. Bu söylem bize Rusya’nın agresifliğini bitirmesi için ümit veriyor. Uluslararası kanunlara saygı, Avrupalı ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı ve insan haklarına saygı gösterilmeli. Ukrayna ve Kırım halkı, bütün demokratik halklar ve dünya temsilcileri Kırım’ın Ukrayna’ya ait olduğunu söylüyor” dedi. “ABD Ukrayna’yı destekliyor”

ABD Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker ise, “Biz ümit ediyoruz ki Rusya, işgalin bitmesi konusunda ciddi bir adım atar. Umarım bu yaşanan kriz düzelir ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü yeniden kazanılır. Yardımlarımıza işgal kalkana kadar devam edeceğiz. ABD Ukrayna’yı destekliyor. Biz sizin reformlardaki partneriniz. Seçim anında ve seçim sonrasında sonuç ne olursa olsun sizin yanınızda duracağız." diye konuştu. “Putin eşkıyalık yapıyor, kan döküyor”

Sergide konuşan ABD’li yetkili Kurt Volker ve ABD Büyükelçisi Mari İvanoviç, ABD’nin her zaman Ukrayna’nın yanında olacağı vurgusu yaparken, Kırımlı heyet Türk halkına, “Putin eşkıyalık yapıyor, kan döküyor. Bizler kardeşiz. Yanımızda olmaya devam edin bir olalım güçlü olalım” mesajlarını verdi.

“Kırım’da insanlar hep barış içinde yaşadı”

Sergiye katılan Ukrayna’nın ünlü ve Kırım’ın Onur Ödüllü Devlet Sanatçısı Ahtem Şevketoğlu Seitablayev İHA’ya yaptığı açıklamada, “Bugün bulunduğumuz kültür merkezinde çok farklı bir etkinlik var. Devlet Kırım Evi ve Ukrayna Bilgi Bakanlığı ile berber düzenleniyor bu etkinliği. Burada ‘Kırım’ın İlginç Hikayeler’ adı altında da bir sergi açıldı. Bu serginin amacı Kırım’ın çok etnik yapılı bir devlet olduğunu herkese bir kez daha hatırlatmaktır. Kırım’da insanlar hep barış içinde yaşadı ve birbirlerine saygı gösterdi. Hatta insanların, aynı Osmanlı zamanındaki gibi, gerektiğinde kendilerine kalacak bir ev, yardım gerektiğinde ise yardım buldukları bir devlettir Kırım. Farklı dinlerin ibadethaneleri de var Kırım’da." şeklinde konuştu. “Buradaki güç kültürün ve sanatın gücü”

Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Recep Tayyip Erdoğan’a göstermiş oldukları maddi ve manevi desteklerinden dolayı minnettar olduklarını söyleyen Seitablayev, "Eğer bu gelen yardımların Kırım’ı geri almak için yeterli olup olmadığını bana soracak olursanız, bir Kırım vatandaşı olarak yeterli olmadığını düşünüyorum. Çünkü Putin’in yaptığı şeyler 2 efendi, 2 bey ya da 2 yeniçerinin yaptığı soylu bir şövalye savaşı değil. Putin bir haydut. Haydutla da anladığı dilden konuşmak gerekir. Ben siyasi zorlukları anlıyorum. Rusya ve Türkiye arasındaki ekonomik ortaklıkların da farkındayım. Ama bütün dünya ülkeleri yakında bu haydudun, güzel yolla durdurulamayacağını ancak zor kullanarak durdurulacağını anlayacak. Ama bugün biz burada bu zor kullanma gücü için toplanmadık. Eğer bir güçten bahsedeceksek o da buradaki kültürün ve sanatın gücü." ifadesini kullandı.

“Bütün Türk arkadaşlarımıza sağlık ve mutluluk diliyorum”

Seitablayev, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye’deki insanlara barış ve huzurlu bir gökyüzü diliyorum. Bütün Türk arkadaşlarımıza sağlık ve mutluluk diliyorum. Her şey iyi olsun. Herkes sağlıklı yaşasın. Şanslı ve bahtlı olunuz. Ukrayna’ya gelin ve inşallah ben inanıyorum ki Allah kısmet ederse yeni yılda Bahçesaray’da hepimiz toplanıp bir kutlama yaparız.” “Amacımız Kırım’ı geri Ukrayna’ya kazandırmak”

Anma toplantısının amacının Kırım’ın Ukrayna’da unutulmadığını unutulmayacağını göstermek olduğunu söyleyen Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, ”Biliyorsunuz ki Rusya’nın Kırım’ı işgal edişinin beşinci yılı. Bugün Kiev’de çeşitli tedbirler alıyoruz. Bu tedbirlerin Kırım’ı geri Ukrayna’ya kazandırmaktır. Bunları bütün toplumlara bildirmek hatırlatmak için buradayız. Bugünkü sergide aldığımız tedbirlerden biri. Sergide Kırım tarihine dair çeşitli eşyalar sergileniyor. Buraya gelen misafirler Kırım kültürüne dair geniş bilgi edinecek. Devlet Başkanı Petro Poroshenko da sergiye gelecekti ancak çeşitli sebeplerden dolayı gelemedi. Onun yerine sergiye eşi Marina Poroşenko iştirak etti. ABD’nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker da geldi. Kırım Milli Meclisi Eski Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ağabeyimiz de geldi. Yarın da Kırım’ın geri kazanılmasıyla ilgili bir konferans verilecek." dedi.