HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Avrupa, Ukrayna'dan büyük bir göç dalgasına hazırlanıyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Avrupa, Ukrayna'dan büyük bir göç dalgasına hazırlanıyor

25.02.2022 04:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus hava saldırılarının başlamasından sonra çok sayıda Ukraynalı evlerini terk etti. Polonya, sınırda göçmen kabul merkezleri kurdu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Avrupa, Ukrayna'dan büyük bir göç dalgasına hazırlanıyor

Ukrayna'nin komşuları, Rus işgali sonrası bu ülkeden büyük bir göç dalgasına hazırlanıyor.

Rus hava saldırılarının başlamasından sonra çok sayıda kişi başkent Kiev'i terk etti. Birçok kentte yollar kapanırken bazı kişilerin yürüyerek Polonya ve Macaristan'a geçtikleri görüldü.

Birlemiş Milletler Mülteciler Örgütü işgalin siviller üzerinde ağır sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Alman basını: 'Bir milyona kadar göçmen bekleniyor'

Komşu ülkeler 44 milyon nüfuslu Ukrayna'dan mülteci kabul edeceklerini açıkladı.

Polonya yaralı Ukraynalılar için 120 hastaneden oluşan bir liste oluştururken, sınırda da göçmen kabul merkezleri kurdu.

Macaristan-Ukrayna sınırı

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, bir "göçmen dalgasına" hazır olduklarını söyledi.

Ukrayna'nın güney komşusu Moldova, 2-3 bin kişinin geçtiği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Örgütü'nün bölge temsilcisi Roland Schilling, "Çok büyük sayılar bekliyoruz" dedi.

Slovakya ve Macaristan, olası göçmen akını için sınıra takviye birlikler gönderdi.

Kiev

Almanya, göçmen kabul eden Doğu Avrupa ülkelerine destek vereceğini duyurdu.

Polonya'ya gelen Ukraynalılar

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser "her senaryoya hazır olduklarını" söyledi.

Reuters ajansına göre Alman basını Ukrayna'dan Avrupa Birliği'ne 200 bin ile bir milyon arasında Ukraynalının gelebileceğine ilişkin tahminler paylaşmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nükleer savaş kapıda mı? Çok konuşulacak raporNükleer savaş kapıda mı? Çok konuşulacak rapor
Rus askerleri Çernobil'i ele geçirdi! Nükleer santrali...Rus askerleri Çernobil'i ele geçirdi! Nükleer santrali...
Belarus'tan Ukrayna'ya 4 balistik füze atıldı!Belarus'tan Ukrayna'ya 4 balistik füze atıldı!
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zelenskiy'den acı itiraf: Yalnız bırakıldık

Zelenskiy'den acı itiraf: Yalnız bırakıldık

Çin de Tayvan’da harekete geçti! Büyük tehlike: Yüzyılın savaşı…

Çin de Tayvan’da harekete geçti! Büyük tehlike: Yüzyılın savaşı…

Canlı yayında Putin'in hedefini açıkladı! "Onun bunu deneyeceğine ikna olmuş durumdayım"

Canlı yayında Putin'in hedefini açıkladı! "Onun bunu deneyeceğine ikna olmuş durumdayım"

İbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi! Bıçak gibi kesiyor

İbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi! Bıçak gibi kesiyor

Rusya'ya ilk darbe UEFA'dan geldi! Herkes bu kararı alkışlıyor...

Rusya'ya ilk darbe UEFA'dan geldi! Herkes bu kararı alkışlıyor...

Ne yaptın Arda! Sosyal medyada gündeme oturdu...

Ne yaptın Arda! Sosyal medyada gündeme oturdu...

İlginizi Çekebilir

Günler sonra alışveriş merkezinde görüntülendi!

Günler sonra alışveriş merkezinde görüntülendi!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

Rusya’nın Ukrayna saldırısı herkesi bu hale getirdi! Dikkat edilmezse...

Rusya’nın Ukrayna saldırısı herkesi bu hale getirdi! Dikkat edilmezse...

Karşılıklı aşk itirafı sonrası bomba hareket! Tam 24 yıl sonra...

Karşılıklı aşk itirafı sonrası bomba hareket! Tam 24 yıl sonra...

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.