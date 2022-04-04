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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Guardian, Kiev'de hava saldırılarına karşı uyarı sistemine dönüşen ulaştırma uygulamasını yazdı

04.04.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesinden 24 saat sonra, başkent Kiev'in resmi ulaştırma uygulaması, hava saldırılarına karşı kent sakinlerini uyarıp temel ihtiyaçları konusunda yönlendiren bir hayatta kalma mekanizmasına dönüştü.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Guardian, Kiev'de hava saldırılarına karşı uyarı sistemine dönüşen ulaştırma uygulamasını yazdı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ulaştırma için kullanılan resmi uygulama, Rusya'nın hava saldırılarına karşı uyarı ve yönlendirmelerle hayat kurtarmayı amaçlayan bir platforma dönüştü.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre, eskiden otobüs bileti almak ya da park ücretini ödemek için kullanılan Kyiv Digital isimli uygulama, artık haritada tehlike altındaki bölgeleri işaretliyor ve insanları en yakın sığınaklara yönlendiriyor.

Haritada; eczaneler, ücretsiz su ve ekmek verilen merkezler, açık marketler ve çalışan benzin istasyonları da gösteriliyor.

Ülkenin dijital dönüşümden sorumlu yetkilisi ve Kiev Belediye Başkan Yardımcısı Petro Oleniç'in yardımıyla, Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesinden 24 saat sonra uygulamanın odağı değişmişti bile.

Oleniç, yaptığı yazılı açıklamada "Hizmetlerimizi son duruma adapte etmemiz gerekiyordu ve bunu yaptık. Sebebi açık. Ülkemizi, şehirlerimizi, şehir sakinlerimizi, anne ve babalarımızı, çocuklarımızı ve geleceğimizi savunmalıyız. Burası bizim evimiz ve sonuna kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı.

'Saldırılara karşı en temel uyarı mekanizmasına dönüştü'

Oleniç'in sözcüsü, şu ana dek 1.5 milyona yakın kişinin kullandığı uygulamanın kent sakinleri için saldırılara karşı en temel uyarı mekanizmasına dönüştüğünü vurguluyor.

Platform, Ukrayna'da en çok indirilen ücretsiz uygulamaların başında geliyor.

Kullanıcılar Ukrayna ordusuna nasıl destek verebileceklerini öğrenebiliyor ya da resmi bilgi kaynaklarına erişim sağlayabiliyor.

Ukraynalı akademisyen Denis Malakhatka, bu kullanıcılardan biri:

"Eskiden otobüs bileti almak ya da park ücretini ödemek için kullanabildiğin ve uzun süredir var olan bu uygulamayı faydalı bulurdum. Savaş başladıktan sonra uygulamayı değiştirdiler. Artık sadece ne zaman bomba sığınaklarına gitmeniz gerektiğini söylemiyor, olası bir saldırının ne zaman bittiği konusunda da bilgilendiriyor."

Malakhatka bir hava saldırısının ne zaman sona erdiğini bilmenin onu rahatlattığını ifade ediyor.

Kiev metrosu sığınağa dönüştü

Rusya'nın işgalinden önce Kiev metrosunu günde 1 milyona yakın kişi kullanıyordu.

İstasyonlar artık 15 bine yakın kişi için acil sığınak görevi görüyor.

Yerel saatle 19:00'da sokağa çıkma yasağı başladığında çok sayıda insan istasyonlarda yatıyor.

kiev istasyonu

Yetkililer Kiev'in önemli bir bölümünde de kablosuz internete erişim sunarak insanların sevdikleriyle iletişimde kalmasını ve güvende olmalarını sağlamaya çalışıyor.

Öte yandan uygulamanın odağının değişmesinden memnun olmayan kullanıcılar da var.

Ukrayna'da sivillere yardım eden gönüllülerden Kyle Kondratiev, "Günde 8-10 kez alarmı çalıyor ve uyuduğumda da bunları duymak istemiyorum" diyor.

Toplu ulaşımın sınırlandığı ve çoğu benzin istasyonunun kapandığı kentte çoğu Kievli için petrol istasyonlarının haritasını da gösteren uygulamanın önemi büyük. Kent sakinleri böylece uzun benzin kuyruklarından ve yollarda saatler süren arayışlardan da kaçınmış oluyor.

Ukrayna'da uyarı ve yönlendirme sağlayan tek uygulama ise bu değil.

Google da Ukrayna hükümetinin talebi üzerine ülkede android kullanıcılarnın yararlanabileceği hızlı hava uyarı sistemini hizmete koydu. Şirketin blog sayfasında yapılan açıklamada, uyarı sisteminin Ukrayna hükümetinin paylaştığı bilgi ve yönlendirmelere dayandığı belirtildi.

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Rusya Ukrayna
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