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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Kiev'e ilerleyen 64 kilometrelik Rus konvoyu neden durdu?

05.03.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Savunma Bakanlığı'na göre, Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki 64 kilometrelik askeri konvoyu son günlerde pek ilerleyemedi. Zırhlı araçlar, tanklar ve toplardan oluşan devasa konvoyun durmasının birkaç nedeni olabilir. Burada akla lojistik sorunlar, Ukrayna'nın beklenmedik direnişi ve Rus birliklerinin moralinin düşük olması geliyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Kiev'e ilerleyen 64 kilometrelik Rus konvoyu neden durdu?

İngiltere Savunma Bakanlığı'na göre, Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki 64 kilometrelik askeri konvoyu son günlerde pek ilerleyemedi.

Ancak ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, Rusya'nın hâlâ 3 milyon insanın yaşadığı şehri kuşatarak ele geçirmek istediğini söylüyor.

Bölgeden gelen ve konvoyun boyutunu gösteren son uydu görüntüleri, yakında bir saldırı düzenlenebileceğine işaret ediyor.

Ancak İngiltere ve ABD yetkilileri konvoyu lojistik bir sorunun yavaşlatmış olabileceğini söylüyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı, istihbarat güncellemesinde, konvoyun Kiev'den 30 kilometre uzakta kaldığını belirtti.

Zırhlı araçlar, tanklar ve toplardan oluşan devasa konvoyun durmasının birkaç nedeni olabilir. Burada akla lojistik sorunlar, Ukrayna'nın beklenmedik direnişi ve Rus birliklerinin moralinin düşük olması geliyor.

İngiltere hükümetine göre, lojistik olarak mekanik arıza ve tıkanıklık, sorunlara neden olabiliyor. Yiyecek ile yakıtın yetersiz olduğu söyleniyor. Ayrıca kalitesiz ve bakımsız lastiklerin de problem yaratabileceğine dair raporlar var.

İngiltere Silahlı Kuvvetleri'nde komutanlık yapmış olan emekli General Richard Barrons, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Yakıt, yiyecek, yedek parça ve lastik temin etmekte büyük bir lojistik başarısızlık var" dedi.

Ancak Barrons hatalı radyo ağları ve açık ağlarda iletişim gibi komuta ve kontrol problemlerinin daha büyük sorunlara yol açabileceğini belirtti.

Video ve grafikler: Osman Kaytazoğlu

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