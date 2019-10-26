'Rüya Proje' Genom, 29 Ekim’de başlıyor

Özlem YURTÇU KARABULUT- Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL(DHA)- TÜRK Tıp Dünyası Kurultayı’nın 6'ncısı, 29-31 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı TÜSEB, ana teması 'biyoteknoloji' olarak belirlenen kurultayda, bu yıl 'Rüya Proje' olarak nitelendirdikleri Türkiye Genom Projesi’nin detaylarını açıklayacak. Genom Projesi, kurultay kapsamında, 29 Ekim günü resmi olarak start alacak.

Kurultay öncesi Demirören Haber Ajansı’na (DHA) bilgi veren TÜSEB Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Türkez, bu yıl Türkiye'de en sık görülen kanserlerden akciğer, meme ve prostat kanseri başta olmak üzere, toplam 22 farklı kanser türü için hastalardan alınan örnekler ile haritalama çalışması yapılacağını anlatarak, şöyle konuştu:

“Ayrıca kronik ve nadir hastalıklar da proje kapsamına alınarak, 100’e yakın hastalığa ait toplam 12 bin 500 kişiden kan, idrar, dışkı ve tükürük örnekleri toplanacak. Elde edilen veriler, yeni ilaçlar ve tanı kitleri geliştirmek için kullanılacak. Bu konulardaki dışa bağımlılığı azaltmak için çalışmaların 2,5-3 yıl gibi kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Dokular, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kampüsü Aziz Sancar Araştırma Merkezi'nde inşaa edilecek olan biyobankada saklanacak.”