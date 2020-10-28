Rüyada sarı yılan görmenin sayısız anlamı bulunuyor. Rüya tabircileri, rüyadaki diğer ayrıntıları da göz önüne alarak buna göre yorumlar yapıyor. Rüyada sarı yılan görmek ne demek, ne anlama gelir? Hepsi ve daha fazlası bu içerikte sizleri bekliyor. Keyifli okumalar. Rüyada Sarı Yılan Görmek Rüyada sarı yılan görmek, rüya sahibinin hayırlı bir iş için şehir dışına gitmesi gerekeceğine yorulur. Rüyada görülen sarı yılan çoğu zaman bolluk ve berekete delalet eder. Sarı bir yılanla uyumak, kişinin hayırlı bir işe gireceği yönünde yorumlanır. Sarı bir yılan ile boğuşmak ise kişinin etrafında gezinen kötü birinin hızla uzaklaşacağına delalet eder. Sarı bir yılanı ağaçtan indirmek ise rüya sahibinin küçük bir çocuğa yardım edeceği yönünde yorumlanır. Rüyada sarı bir yılanı duvara vurmak ve yılanı bu şekilde öldürmek ise kişinin uzun zamandır yapmak istediği ama bir türlü fırsat bulamadığı bir şeyi yapacağına delalet eder. Rüyada Sarı Büyük Yılan Görmek Rüyada sarı büyük yılan görmek, rüya sahibinin evi ile alakalı bir sorun yaşayacağına işaret eder. Evinde bir eşyanın bozulacağına, bu yüzden çok masrafa gireceğine delalet eder. Eğer rüyada sarı büyük bir yılanla dans ediliyorsa bu da kişinin kötü birinin hakkından geleceğine yorulur. Rüyada sarı büyük bir yılanla dağa çıktığını gören rüya sahibinin tez zamanda para bulacağı yönünde yorum yapılır. Rüya sahibi eğer sarı büyük bir yılan tarafından ısırılıyorsa, duygusal anlamda güçleneceği bir döneme gireceği söylenir. Sarı büyük bir yılanı klozete atıp sifonu çekmek, güzel günlerin varlığına delalet eder. Sarı büyük bir yılanla kahvaltı etmek, kişinin iş için bir yere seyahat edeceğine işaret eder.

Rüyada Sarı Piton Yılan Görmek Rüyada sarı piton yılan görmek, rüya sahibinin babasıyla bir yolculuğa çıkacağına yorulur. Sarı piton yılan görmek genel anlamda seyahat etmeyi simgeler. Eğer bir kişi rüyasında sarı piton bir yılanla insan gibi muhabbet ediyorsa, kısa bir zaman diliminde sevdiğine kavuşacağı yönünde yorum yapılır. Sarı bir pitonla kavga etmek ise rüya sahibinin eğitim ya da iş hayatında sorunlar yaşayacağına işaret eder. Bir kişi rüyasında sarı bir pitona aşık olduğunu görüyorsa bu da kişinin çok kötü biriyle tanışacağı şeklinde yorumlanır. Sarı piton yılanı bir erkeğin üzerine fırlatmak ise rüya sahibinin sinirini bozacak bir durumun gerçekleşeceğini haber verir. Rüyada Sarı Kobra Yılan Görmek Rüyada sarı kobra yılanı görmek, rüya sahibinin bol para bulacağına işaret eder. Bu rüya aynı zamanda gelecek güzel günleri müjdelemesiyle de bilinir. Sarı kobra yılanı pişirip yediğini görmek, düşman karşısında alınacak zaferi simgeler. Sarı kobra bir yılanın arabaya bindiğini görmek ise olumsuz her şeyin biteceğine, iyi günlerin geliyor olduğuna işaret eder. Rüyasında sarı kobra bir yılanla dövüşen rüya sahibinin bir eşyasını kaybedeceği şeklinde yorum yapılır. Rüyada birkaç tane sarı kobra yılan görmek, kişinin huzursuz olduğu bir konuyu çözüme kavuşturup rahatlayacağına yorulur. Sarı kobra bir yılanı çocukların üzerine atıp orayı terk etmek ise kişinin manevi yüklerinden kurtularak kendini iyi hissedeceği şeklinde yorumlanır.

Rüyada Sarı Yeşil Yılan Görmek Rüyada sarı yeşil yılan görmek, rüya sahibinin fedakarlık yapması gereken bir durumun içerisine gireceğine işaret eder. Eğer yılanın yeşil kısımları açık yeşil bir renkse, kişinin kısa zamanda iş bulacağı söylenir. Koyu yeşilse, uzun süre iş bulamayacağı yorumu yapılır. Yılanın sarı kısmı aşırı parlak bir tondaysa bu rüya genel anlamıyla, rüya sahibinin şansının açılacağı bir döneme gireceğine delalet eder. Rüyasında sarı yeşil bir yılanı öldüren rüya sahibinin yakın bir arkadaşından duygusal anlamda darbe yiyeceği söylenir. Rüyada sarı yeşil bir yılanı lunaparka götürüp bırakmak ise kişinin sadece kendini düşüneceği bir döneme girdiğini haber verir. Rüyada Ölmüş Sarı Yılan Görmek Rüyada ölmüş sarı yılan görmek, çoğunlukla ailevi sorunları simgeler. Fakat bu sorunların geçici olduğunu, her şeyin düzeleceğini de müjdeler. Ölmüş sarı yılanı çöpe atmak, rüya sahibinin yaptığı bir hatayı düzelteceğine yorulur. Eğer rüya sahibi bir kadınsa, kısa zamanda iş bulacağı şeklinde yorumlanır. Eğer rüyayı gören kişi erkekse, uzun zamandır istediği bir hayaline kavuşacağı söylenir. Ölmüş sarı bir yılanla televizyon izlemek, rüya sahibinin her şeyi boş vermiş olduğunu gösterir. Ölü sarı bir yılanla tekneye binmek, maddi yüklerden arınmayı simgeler. Eğer binilen tekne kırıksa ve içine su alıyorsa, kişinin mücadele ettiği bir durumdan olumlu sonuç alacağı söylenir.