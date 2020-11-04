Rüyada hindi görmenin birçok anlamı var. Rüya tabircileri, rüyada yer alan öteki ayrıntıları da göz önünde bulundurarak bu rüyaya yeni yorumlar getiriyor. Rüyada hindi görmek ne demek, ne anlama gelir? Hepsi ve daha fazlasını bu yazıda sizler için bir araya getirdik. Keyifli okumalar! Rüyada Hindi Görmek Rüyada hindi görmek, rüya sahibinin bir yerden bol para alacağına delalet eder. Eğer hindi bir insanmış gibi konuşuyorsa, kişinin kısa zamanda hayırlı biri ile hayatını birleştireceği söylenir. Rüyada hindi görüp gülmek, kişinin bir derdinden sonsuza dek kurtulacağı yönünde yorumlanır. Hindi kesip mahalleye dağıtmak ise rüya sahibinin gönlü zengin biriyle tanışacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada bir hindinin farklı dillerde şarkılar söylediğini görmek, kişinin yaşadığı kafa karışıklıklarını simgeler. Rüyada Hindi Yavrusu Görmek Rüyada hindi yavrusu görmek, kişinin ailesi ile arasının kötü olacağına işaret eder. Eğer hindi yavrusu konuşuyorsa, rüya sahibinin çok zorlu bir yaşam süreceği söylenir. Rüyada hindi yavrusunu öldürmek, kişinin pişmanlık duyacağı birtakım şeylere girişeceği yönünde yorumlanır. Rüyada hindi yavrusu doğurmak, kişinin birine büyük bir saygısızlık edeceğine işaret eder. Hindi yavrusunu haşlayıp köpeklere atmak, rüya sahibinin kişiliğinden ödün vermek durumunda kalacağına yorulur.

Rüyada Hindi Yumurtası Görmek Rüyada hindi yumurtası görmek, haneye yeni birinin geliyor olduğunu haber verir. Yumurta eğer beyazsa, kişinin hayalini kurduğu bir şeye asla kavuşamayacağı yönünde yorum yapılır. Rüyada hindi yumurtasını kırıp yemek ise rüya sahibinin vicdani bir sorumluluk alacağına delalet eder. Hindi yumurtasını kırıp tuzlayıp yiyen birinin eşini çok üzeceği söylenir. Hindi yumurtasıyla konuşmak, rüya sahibinin manevi sıkıntılar çekeceğini ifade eder. Rüyada hindi yumurtası yerken boğulmak, rüya sahibinin boş işlerin peşine düşeceğine delalet eder. Hindi yumurtasına bıçak saplamak, kişinin sevdiği bir arkadaşını üzeceği anlamına gelir. Rüyada Hindi Kesildiğini Görmek Rüyada hindi kesildiğini görmek, rüya sahibinin bir kötülükle sınanacağına işaret eder. Eğer hindi kesilirken mavi kan çıkıyorsa, kişinin çevresinden kıskanç birinin uzaklaşacağı söylenir. Rüyada hindi kesilirken hindiye bakıp hüngür hüngür ağlayan birinin, tez zamanda bir iyilikle karşılaşarak kendini eskisinden de huzurlu hissedeceği söylenir. Hindi kesilirken pilav yapmak, kişinin yaşamında her zaman doğru adımlar atacağına yorulur. Hindinin satırla kesildiğini görmek, rüya sahibinin her istediğinin gerçekleştiği bir döneme gireceğine işaret eder. Hindi kesilirken saçlarını tarayan birinin uzun süredir umursadığı bir şeyi artık ciddiye almayacağı yönünde yorum yapılır.

Rüyada Hindi Sürüsü Görmek Rüyada hindi sürüsü görmek, rüya sahibinin çok yorgun olduğu bir döneme gireceğine delalet eder. Hindi sürüsü ile fotoğraf çekilen birinin, tez zamanda büyük bir ayrılık yaşayacağı söylenir. Rüyada hindi sürüsüyle gezintiye çıkmak, rüya sahibinin yaratıcı yönünü ortaya koyabileceği bir işe gireceği şeklinde yorumlanır. Hindi sürüsü ile markete gitmek, zamansız işleri haber verir. Hindi sürüsüyle ip atlamak, rüya sahibinin en kısa zamanda sevdiği birinin yanına gideceğine işaret eder. Hindi sürüsünü öldürüp ormana atan birinin, uzun vadeli bir işe girişeceği söylenir. Rüyada Renkli Hindi Görmek Rüyada renkli hindi görmek, kişinin kendisi ile alakalı olumlu bir gelişme yaşayacağına işaret eder. Renkli bir hindiyi camdan atmak, rüya sahibinin çok değer verdiği birinden darbe yiyeceğine yorulur. Renkli bir hindiyi birine hediye etmek, rüya sahibinin olmadık bir hata yaparak çok uzun süre pişmanlık çekeceğine işaret eder. Renkli bir hindiyi öldürüp çöpe atmak, rüya sahibinin keşke dediği bir konuda gelişme yaşayacağı yönünde yorumlanır. Renkli bir hindiye sarılmak, rüya sahibinin bugüne dek umursamadığı bir şeyi artık kale alacağı manasına gelir.

Rüyada Mavi Renkli Hindi Görmek Rüyada mavi renkli hindi görmek, kişinin iş yaşamında çeşitli sorunlarla karşılaşacağına delalet eder. Bu sorunların özellikle patronu ile yaşanacağı söylenir. Rüyada açık mavi bir hindiyi gezmeye çıkarmak, rüya sahibinin yeni biriyle tanışacağına işaret eder. Mavi renkli bir hindiyi pişirip sokağa atmak ise rüya sahibinin aşamadığı manevi sorunlarını aşacağı yönünde yorumlanır. Mavi bir hindiyi pişirip salatasını yapmak, kişinin kararsız kalacağı bir konunun içine gireceğine delalet eder. Rüyada Mezarlıkta Hindi Görmek Rüyada mezarlıkta hindi görmek, rüya sahibinin sevdiği biriyle bir araya geleceğine yorulur. Eğer hindi, bir ünlünün mezarı başında görüldüyse, kişinin kısa zamanda hayırlı bir iş bulacağı yönünde yorum yapılır. Rüyada mezarlıkta hindi ile oturup saatlerce sohbet etmek, kişinin tez zamanda maddi durumunda düzelme olacağına delalet eder. Rüyada mezarlıkta hindi vurmak, rüya sahibinin uzun süredir konuşmadığı biriyle bir araya geleceği yönünde yorumlanır. Mezarlıkta hindi görüp intihar eden birinin büyük bir derdinden bir süre daha kurtulamayacağı söylenir.