Rüyada Horoz Görmek: Horoz Ötmesi, Horoz Kovalaması

Bazı insanların sırf meraktan, bazılarının da eğlenmek için izini sürdüğü rüyalar, çoğu insan için öte aleme ama daha da çok hayata dair işaretler taşıyan birer ulak olarak kabul edilir. Rüyada gördükleri nesneleri, kişileri, bulundukları yerleri, hayatlarındaki olası gelişmelerle ilişkilendirir, geleceğe dair bir umut ararlar. Bunu yaparken de yüzyıllardır söylenegelen ve artık kalıplaşarak zihinlere yerleşen sembolik ifadeleri kullanırlar: at murattır; nar bereket; dağ kısmet...

Rüyada Horoz Görmek

Horoz, çok eski çağlardan beri hem hayatın içinde hem de sanatta ve felsefede kendisine mistik anlamlar yüklenen simgelerden biri. Dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan herhangi bir insan, horoz hakkında az-çok bilgi sahibidir. Hayatında ilk defa horoz gören bir kişi bile horozun erkek olduğu, güneşin doğuşuyla birlikte ötmeye başladığı, güçlü sesiyle herkesi uyandırdığı gibi basit şeyleri bilir. Böylece horoz ile güneş, aydınlık, sabah, uyanmak, ayağa kalkmak gibi kavramlar arasında kolayca ilişki kurabilir. Pek çok kültürde, duaları kabul olan, dilekleri gerçekleşen insanlar inandıkları yaratıcıya olan şükranlarını, horoz kurban ederek ifade ederler.