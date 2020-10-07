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Rüyada işten çıkarıldığınızı mı görüyorsunuz? Yalnız değilsiniz... Uzmanlar nedenini açıkladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.10.2020 11:43 | Son Güncelleme

Rüyada işten çıkarıldığınızı mı görüyorsunuz? İş hayatınız bilinç altınızı çok fazla etkilemeye mi başladı? Rüya uzmanları, çalışan insanların koronavirüs salgını sonrası rüyalarında genellikle iş hayatlarını gördüklerini söyledi.

Rüyada işten çıkarıldığınızı mı görüyorsunuz? Yalnız değilsiniz... Uzmanlar nedenini açıkladı

Rüyanızda işten çıkarıldığınızı veya iş yerinizin yandığın mı gördünüz? Yalnız değilsiniz. Dünya çapında on binlerce insan gözlerini yumduğu zaman iş hayatları ile ilgili olumsuz rüyalarla boğuşuyor. 20 yılı aşkın süredir rüya analistliği yapan Lauri Quinn Loewenberg, koronavirüs salgını sonrası ona gelen birçok insanın aynı rüyaları görmeye başladığını söyledi. Özellikle rüyada işten çıkarıldığını görenlerle iş yerinin yandığını gören insan sayısının hiç de azımsanmayacak sayıda olduğunu belirtti.

Rüya yorumu kesin bir bilim olmasa da insanların son zamanlarda daha çok rüya gördüklerini bildirmelerinin psikolojik nedenleri var.

Krizler hayallerimizdeki hayatı karıştırmaya meyillidir. Harvard Tıp Fakültesi'nde öğretmenlik yapan psikolog ve “ Pandemik Düşler”in yazarı Deirdre Barrett, tıpkı bir krizin ilk başladığında gün geçtikçe daha dramatik, duygusal, yoğun düşünceler düşündüğümüz gibi, rüya hayatımızı harekete geçiriyor” dedi.

RÜYADA İŞTEN KOVULMAK

Barrett, mart ayından bu yana insanlara koronavirüs rüyaları hakkında anket yapıyor. Çıkan sonuçlara göre çoğu kişi rüyada işini kaybettiğini veya tehlikeli koşullarda çalıştığını gören rüyalardan bahsediyor.

Barrett, sağlık çalışanlarının hem gerçekçi hem de fantastik şekillerde başarısız olan solunum cihazları hakkında tekrarlayan kabuslar görme eğiliminde olduklarını söyledi. Uzaktan çalışanlar için Zoom’la ilgili kabuslar ön plana çıkıyor.

RÜYANIZA ANLAM VERMEK İSTİYORSANIZ ŞUNLARA DİKKAT EDİN

Rüya analisti Loewenberg, rüyalarını anlamlandırmak isteyenlere gördükleri rüyalarla ilgili bir günlük tutmlarını tavsiye ediyor. Yinelenen bir rüya varsa, "o rüyadaki olağanüstü duyguya bir bakın," diyor Loewenberg. Stres miydi, korku muydu, öfke miydi, üzüntü müydü? Özellikle gerçek hayatınızda ve işinizde aynı duyguya neden olan nedir?" Bu soruların üzerine yoğunlaşırlarsa problemin çözülebileceğini söylüyor.

Deirdre Barrett konuyla ilgili şunları söylüyor:

"Hayalinizdeki yaşamda gördüklerinizi perspektife koyun. İş yerinde en kötü senaryoları hayal ediyorsanız, bunu kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet olarak görmeyin. Önce kendinize hayal ettiğiniz şeyin gerçekçi bir olasılık olup olmadığını sorun."

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