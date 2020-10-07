Rüyada işten çıkarıldığınızı mı görüyorsunuz? Yalnız değilsiniz... Uzmanlar nedenini açıkladı

Rüyanızda işten çıkarıldığınızı veya iş yerinizin yandığın mı gördünüz? Yalnız değilsiniz. Dünya çapında on binlerce insan gözlerini yumduğu zaman iş hayatları ile ilgili olumsuz rüyalarla boğuşuyor. 20 yılı aşkın süredir rüya analistliği yapan Lauri Quinn Loewenberg, koronavirüs salgını sonrası ona gelen birçok insanın aynı rüyaları görmeye başladığını söyledi. Özellikle rüyada işten çıkarıldığını görenlerle iş yerinin yandığını gören insan sayısının hiç de azımsanmayacak sayıda olduğunu belirtti.

Rüya yorumu kesin bir bilim olmasa da insanların son zamanlarda daha çok rüya gördüklerini bildirmelerinin psikolojik nedenleri var.

Krizler hayallerimizdeki hayatı karıştırmaya meyillidir. Harvard Tıp Fakültesi'nde öğretmenlik yapan psikolog ve “ Pandemik Düşler”in yazarı Deirdre Barrett, tıpkı bir krizin ilk başladığında gün geçtikçe daha dramatik, duygusal, yoğun düşünceler düşündüğümüz gibi, rüya hayatımızı harekete geçiriyor” dedi.

RÜYADA İŞTEN KOVULMAK

Barrett, mart ayından bu yana insanlara koronavirüs rüyaları hakkında anket yapıyor. Çıkan sonuçlara göre çoğu kişi rüyada işini kaybettiğini veya tehlikeli koşullarda çalıştığını gören rüyalardan bahsediyor.