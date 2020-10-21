Son derece narin ve güzel yapısıyla kelebekler, pek çok insan tarafından sevilen canlılardır. Nitekim sinema gibi görsel sanatlarda da kelebek görmek ya da kelebeğin peşinden koşmak gibi temalar sıklıkla işlenir. Dolayısıyla çağrışım olarak bakıldığında kelebeklerin zihinlerimiz üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu hoş imge zaman zaman insanların rüyalarının da motifi haline gelebilir. İşte "Rüyada kelebek görmek ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevabı... Rüyada Kelebek Görmek Yarattığı çağrışımlara uygun bir biçimde rüyada kelebek görmek de genellikle olumlu bir şekilde ele alınır. Ancak elbette rüyanın nasıl bir rüya olduğu da tabirin değişkenlik göstermesine sebep olacaktır. Pek çok rüya yorumcusu tek başına kelebek görmek teması söz konusu olduğunda bu tür bir rüyayı aşk ile bağlantılı bir biçimde ele alır. Dolayısıyla rüya sahibinin mutlu bir ilişkiye başlayacağı, bu doğrultuda etrafındaki herkese neşe saçacağı yorumu yapılır. Daha geleneksel kaynaklar ise rüyada görülen kelebeği cahillik ya da tecrübesizlik olarak değerlendirir. Bu doğrultuda rüya sahibinin kendisini, durumu tam olarak bilmediği için çeşitli tehlikelere atacağı varsayılır. Bazı kaynaklar ise bu yorumu tersine çevirerek bu özelliklere sahip bir düşmandan bahseder. Dolayısıyla size deyim yerindeyse gününüzü göstereceğini ifade eden kibirli birilerini tanıyorsanız bu kişinin aslında son derece zayıf ve güçsüz bir insan olduğunu düşünebilirsiniz.

Ayrıca kısa bir ömre sahip olduğu düşünüldüğünde kelebek imgesi, kısa sürecek bir dostluk ya da ilişki anlamına da gelebilir. Benzer bir biçimde iş hayatınızda verimsiz bir ortaklık söz konusu olabilir. Ayrıca geçimini çiftçilik ile sağlayan kimselerin böyle bir rüya görmesi halinde ekonomik açıdan sıkıntılı bir dönem geçireceği, ürününden yeterince hasat alamayacağı gibi yorumlar yapılır. Tüm bunlara ek olarak rüyada kelebek görmek görsel sanatlarla ilgili bir biçimde de yorumlanabilir. Özellikle daha psikanalitik bir eğilime sahip yorumcular böyle bir rüya gören kimselere genellikle resim ya da fotoğraf gibi çeşitli görsel sanatlarla ilgilenmeleri tavsiyesinde bulunur. Rüyada Kelebek Sürüsü Görmek Rüyada kelebek sürüsü gören kişinin çevresinde tatlı sözlü insanlar olduğu yorumu yapılır. Ancak bu rüya olumsuz bir gerçekliğe delalet eder. Dolayısıyla bu tatlı dilli kimselerin rüya sahibine düşmanlık beslediği düşünülebilir. Bu doğrultuda kişinin yaşamında son derece üzüntülü bir dönemin yakın olduğu düşünülür. Böyle bir rüya gördüyseniz etrafınızdaki insanlara karşı temkinli davranmanız ve onların güzel sözlerine hemen aldanmamanız son derece faydalı olabilir.

Rüyada Renkli Kelebek Görmek Rüyada renkli kelebek görmek daha çok huzurlu bir ev olarak değerlendirilir. Dolayısıyla rüya sahibinin son derece muhabbet dolu bir aile hayatına sahip olması beklenir. Ayrıca bu tür bir rüya gören kimsenin sahip olduğu bütün sosyal çevrelerde sözünü geçiren bir kişi olduğu ifade edilir. Rüyada Altın Kelebek Görmek Rüyada altın kelebek görmek kimi kaynaklarda olumlu, kimi kaynaklarda ise olumsuz bir biçimde ele alınır. Rüyada görülen altın kelebek imgesinin olumlu yorumu, kişinin geçim derdi çekmeyeceği ve son derece büyük kazançlara kolayca ulaşacağı şeklindedir. Buna ek olarak iş hayatındaki bu olumlu gelişmeler sayesinde aile hayatının da huzurla dolacağı varsayılır. Olumsuz yoruma göre ise rüya sahibi yalnızca kısa bir dönemliğine mutlu olacağı bir ilişki yakalayacaktır. Daha sonra ise asla unutulamayan ya da etkisinden kurtulunamayan bir ayrılığın gerçekleşmesi söz konusu olabilir. Rüyada Elinde Kelebek Görmek Rüyada kelebek yakalamak ya da elinde kelebek görmek daha çok hayırlı bir biçimde yorumlanır. Kişinin özellikle iş hayatında iyi bir fırsat yakalayacağı düşünülür. Ancak bu fırsat hızlı davranılmazsa kaçabilecek türdendir. Kimi yorumcular ise bu tür bir rüyanın pişmanlık anlamına geldiğini ifade eder. Rüya sahibinin sevdiklerine karşı kullandığı kırıcı bir sözden dolayı özür dilemek zorunda kalacağı belirtilir.

Rüyada Kelebek Saldırısı Görmek Rüyada kelebekler tarafından saldırıya uğramak, genellikle rüya sahibinin etrafındaki insanlarla bağlantılı bir yoruma sebep olur. Böyle bir rüya gördüyseniz neredeyse bütün sevdikleriniz ile karşı karşıya geleceğiniz büyük bir tartışma yaşamanız söz konusu olabilir. Buna ek olarak kimi rüya kaynaklarına göre rüyada kelebek saldırısı görmek kişinin yeni gireceği bir ortama uyum sağlayamayacağının alametidir. Rüyada Kelebek Ölüsü Görmek Rüyada kelebek ölüsü görmek daha çok kaçan bir fırsat olarak değerlendirilir. Rüya sahibinin iş hayatında geri döndürülemez bir şansı tepeceği yorumunda bulunmak da mümkündür. Ancak rüyada kelebek öldürmek ise daha farklı bir biçimde ele alınır. Bu tür bir rüya genellikle kişinin hayatına dahil olacak bir düşmanı sembolize eder. Öyle ki, bu kişi yüzünden rüya sahibinin bütün planlarının ters yüz olması muhtemeldir. Rüyada 2 Tane Kelebek Görmek Rüyada 2 tane kelebek görmek pek çok rüya tabircisi tarafından kısa sürecek ve etkisi hafif olacak bir ilişki olarak değerlendirilir. Özellikle yaz mevsimi gibi bir tatil dönemindeyseniz gelip geçici bir aşk yaşamanız muhtemeldir. Kimi rüya tabiri kaynaklarına göre ise rüyada görülen 2 kelebek, kardeşler arasında çıkacak bir tartışmanın habercisidir. Bu doğrultuda eğer anne ya da baba iseniz çocuklarınızın birbirlerine karşı olan tavırlarına dikkat etmeniz faydalı olabilir.