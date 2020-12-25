Rüyada sincap görmek, genel manada olumlu ve hayırlı bir rüya olarak tabir edilir. Rüya sahibinin akrabalarından bir kişinin doğum yapması, düğün dernek kurması anlamında olumlu yorumları vardır. Bunun yanında rüyada görülen sincap, rüyanın temasına göre farklı şekillerde yorumlanabilir. Rüyada görülen sincabın rengi, bulunduğu konum rüyanın yorumunu değiştirebilir. Şimdi gelin, "Rüyada sincap görmek ne demek, ne anlama gelir?" sorusunun cevabını arayalım... Rüyada Sincap Görmek Sincap kış hazırlıkları yapan ve topladığı cevizleri, fındıkları toprağa gömerek saklayan bir hayvandır. Bu sebeple rüyada görüldüğünde genellikle altın alıp yastık altında saklamaya veya evin içinde gizli bir yerde bir kesenin içinde para biriktirmeye işaret olarak görülür. Rüyada sincap görmek, rüya sahibinin kendisi ve ailesi için birikim yaptığına delalettir. Kişi, ileride, zor günlerde kullanmak üzere belli bir miktar parayı biriktirmeye başlamış olabilir. Rüya sahibi her ay bir çeyrek altın alıp kenara koymayı planlayabilir ya da yaşlılık döneminde rahat etmek için bankaya küçük miktarlar yatırmak şeklinde bireysel emeklilik sistemi gibi bir ödeme planı içine girmiş olabilir.

Rüyada Sincap Yavruları Görmek Rüyada sincap yavruları görmek, yuvaya sadakat anlamında yorumlanır. Kişinin eşine çocuklarına yakınlığının, sevgisinin, yuvasına sadakatinin üst düzeyde olduğuna işaret eder. Rüya sahibinin vaktini hep onlar için harcadığını, ailesi için canını dişine takıp çalışarak ekonomik refah seviyelerini artırdığını gösterir. Rüyada sincap görmek, rüya sahibi bir ev kadını ise bütün gününü çocuklarına ve eşine yardımcı olmak, onları yedirip içirmek için geçirdiğine delalettir. Rüya sahibi baba ise çocukları için didinip durduğunu, kendine fazla zaman ayırmadığını, ailesini özünden daha çok ön planda tuttuğunu, fedakarlık sergilediğini gösterir. Sincap, yavrularını çok koruyup kolladığı için rüya tabirlerinde de bu yönde yorumlar yapıldığı görülür. Rüyada Sincap Isırması Görmek Rüyada sincap ısırması görmek, rüya sahibinin beklemediği bir kişiden zarar göreceğine işaret olabilir. Arkadaş veya iş çevresinde bulunan, zararsız gibi görünen bir kişinin rüya sahibine ummadığı bir anda kötü söz söyleyeceği şeklinde yorumlanır. Bu kişi, rüya sahibinin başarılarını kıskanan haris karakterli bir iş arkadaşı olabilir. Rüya sahibinin yakın çevresinde bulunan, iyi niyetli görünen bir kişiden ağır eleştiriler veya yergi şeklinde konuşmalar duyacağını gösterir.

Rüyada Sincap Yuvası Görmek Rüyada sincap yuvası görmek, hayırlı bir rüya olarak yorumlanır. Rüya sahibinin hanesinde, iş yerinde bolluk ve bereketin hakim olacağına alamettir. Rüyada görülen sincap yavruları, rüya sahibinin yuvasında çok mutlu olacağını, evinde huzur ve mutluluğu bulacağını, çocuklarına şefkatli bir ebeveyn olacağını gösterir. Rüya sahibinin ailesinin yanında çevresindeki insanlara karşı da sevgi ve merhamet gösterdiğine, iyi kalpli bir kişi olduğuna işarettir. Rüya sahibinin dinsel açıdan kendini geliştirmeye çalıştığına ahiretini de kazanmaya çaba gösterdiğine delalet eder. Rüyada Renkli Sincap Görmek Rüyada renkli sincap görmek, bazı rüya tabirlerinde çok güzel ya da ilgi çekici bir eş adayının, göründüğü gibi çıkmayacağına işaret olarak kabul edilir. Rüya sahibinin seçeceği eş adayını daha yakından tanıması gerektiğini gösterir. Kendisine çok çekici gelen, albenisi olan bu kişi, yakından tanışıldığında kötü huylarını gösterebilir ve bütün çekiciliğini kaybedebilir. Rüya sahibi iyi bir iş teklifi alabilir veya maaşına zam geldiği için sevinç yaşayabilir.

Rüyada 2 Sincap Görmek Rüyada 2 sincap görmek, rüya sahibinin aşık olduğu kişiden evlenme teklifi alacağına işarettir. Kişinin uzun zamandır beklediği bu teklif sonrasında yuva kurma hazırlıkları yapacaklarını gösterir. Rüya sahibinin nişanlanacağı ve nişanlısıyla el ele vererek biriktirdikleri parayla eşya alacakları, düğün yapacakları şeklinde yorumlanır. Rüyada iki sincap görmek, rüya sahibi yeni evliyse iki çocuğunun olacağını müjdeler. Rüyada Sincap Pisliği Görmek Rüyada sincap pisliği görmek, rüya sahibinin helal yolla para kazanması gerektiğini, aksi halde günaha gireceğini gösterir. Bu rüya kişiye bir uyarı gibidir. Rüya sahibi eğer birisinin malına göz koymak, biri hakkında dedikodu yapmak, bir kişiyi kıskanıp mutsuz olmasına sebep olmak gibi aklından kötü şeyler geçiriyorsa toplumdan dışlanabilir. Kişinin kötülüklerden sakınmasına, yalandan, riyadan, fitne fücur çıkarmaktan korkması gerektiğine işarettir. Rüyada Mavi Sincap Görmek Rüyada mavi sincap görmek, rüya sahibinin özgürlüğüne, bağımsızlığına işaret eder. Rüya sahibinin kendi mesleğini eline aldığını, ekonomik ve sosyal yönden kendini üst seviyeye taşıdığını gösterir. Kişinin bundan böyle kendi kararlarını kendisinin alacağına delalettir.

Rüya sahibinin kendine ait bir evi olacağına, evlenip muradına ereceğine işarettir. Kişi evliyse temiz kazanç ve duru bir ahlak sayesinde yuvasında mutlu olacağına delalet eder. Rüyada Kırmızı Sincap Görmek Rüyada kırmızı sincap görmek, rüya sahibinin hırslarına yenik düşüp hata yapacağını gösterir. Kişinin olaylar karşısında sinirli, öfkeli davranışlar sergileyeceğine, bu olumsuz tutumun sonunda çevresine zarar vereceğine işaret eder. Bazı tabirlerde ise tersine bir yorum yapılır. Rüya sahibinin çevresinde bulunan bir kişiden öfkeli sinirli tepkiler göreceğini ve çok kırılacağını gösterir. Kızgınlıkla hareket eden kontrolsüz birisinin rüya sahibine zarar verebileceğine işaret eder. Rüyada Kahverengi Sincap Görmek Rüyada kahverengi sincap görmek, rüya sahibinin güven, kararlılık, sorumluluk gibi duyguları ön planda tuttuğunu gösterir. Rüya sahibinin didinmelerinin boşa gitmeyeceğine; huzurlu bir yuvaya, gerçek dostlara, bol rızka kavuşacağını gösterir. Rüya sahibinin çalışkan, azimli bir kişi ve güvenilir bir dost olduğuna işarettir. Kişinin ayaklarını yere sağlam bastığına, işinde ve hanesinde herhangi bir problem çıktığında sevenleri tarafından desteklendiğine delalet eder.