Rüzgarın estiği yöne göre yer değiştiriyor! Ziyaretçi akını 'Böylesiyle karşılaşmak bizi şaşırttı'

Bingöl’ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyünün Aksakal mezrasında yer alan Turna Gölündeki yüzen adalar, yaz aylarıyla birlikte yeşile büründü. Her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yüzen adalar, özellikle yaz döneminde vatandaşların ilgisini daha fazla çeken noktalarından biri haline geldi. Rüzgarın estiği yöne göre yer değiştiren adalar, özellikle fotoğrafçıların, gezginlerin ve doğaseverlerin dikkatini çekiyor.

GEÇEN YIL 20 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Yüzen Adalar Tabiat Anıtı" olarak koruma altına alınan yüzen adalar, ziyaretçilerine doğa ile iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor. Geçtiğimiz yıl 20 bini aşan ziyaretçisi sayısına ulaşan yüzen adalar, bu yıl da misafirlerini ağırlamaya başladı.

"BEKLEDİĞİMİZDEN FAZLASINI BULDUK! BÖYLE ADA GÖRSELİYLE KARŞILAŞMAK BİZİ ŞAŞIRTTI"

Trabzon’dan aileleri ile bölgeye gelen vatandaşlar, ’Geldik gördük eğlenceliydi. Beklediğimizden daha fazlasını bulduk. Karadeniz’e de çok fazla benziyor doğa olarak. Yeşilliğin ortasında böyle ada görseliyle karşılaşmak bizi şaşırttı. Herkesin burayı görmesini de tavsiye ederim’’ dedi.

"SEYİR TERASINDAN DA ÇOK GÜZEL GÖRÜNÜYOR"

Bingöl merkezden Solhan ilçesine giderek yüzen adalarda vakit geçiren Derya isimli vatandaş ise ’’Gerçekten doğası harika. Bakımları da çok güzel yapılmış. Seyir terasından da çok güzel görünüyor. Fotoğraflar çekindik. Doğası harika” şeklinde konuştu. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





