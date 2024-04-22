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    4. Rüzgarın estiği yöne göre yer değiştiriyor! Ziyaretçi akını 'Böylesiyle karşılaşmak bizi şaşırttı'

    Rüzgarın estiği yöne göre yer değiştiriyor! Ziyaretçi akını 'Böylesiyle karşılaşmak bizi şaşırttı'

    22.04.2024 10:42
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    Bingöl’ün Solhan ilçesinde bulunan doğa harikası yüzen adalar, yaz aylarının gelmesiyle birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Yaz döneminde vatandaşların ilgisini daha çok çeken noktalardan biri olan bölgede rüzgarın estiği yöne göre yer değiştiren adalar, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlara beklediklerinden çok daha fazlasını sunuyor. Vatandaşlar "Yeşilliğin ortasında böyle ada görseliyle karşılaşmak bizi şaşırttı. Herkesin burayı görmesini de tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

    Bingöl’ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyünün Aksakal mezrasında yer alan Turna Gölündeki yüzen adalar, yaz aylarıyla birlikte yeşile büründü. Her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yüzen adalar, özellikle yaz döneminde vatandaşların ilgisini daha fazla çeken noktalarından biri haline geldi. Rüzgarın estiği yöne göre yer değiştiren adalar, özellikle fotoğrafçıların, gezginlerin ve doğaseverlerin dikkatini çekiyor.

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    GEÇEN YIL 20 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Yüzen Adalar Tabiat Anıtı" olarak koruma altına alınan yüzen adalar, ziyaretçilerine doğa ile iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor. Geçtiğimiz yıl 20 bini aşan ziyaretçisi sayısına ulaşan yüzen adalar, bu yıl da misafirlerini ağırlamaya başladı.

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    "BEKLEDİĞİMİZDEN FAZLASINI BULDUK! BÖYLE ADA GÖRSELİYLE KARŞILAŞMAK BİZİ ŞAŞIRTTI"

    Trabzon’dan aileleri ile bölgeye gelen vatandaşlar, ’Geldik gördük eğlenceliydi. Beklediğimizden daha fazlasını bulduk. Karadeniz’e de çok fazla benziyor doğa olarak. Yeşilliğin ortasında böyle ada görseliyle karşılaşmak bizi şaşırttı. Herkesin burayı görmesini de tavsiye ederim’’ dedi.

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    "SEYİR TERASINDAN DA ÇOK GÜZEL GÖRÜNÜYOR"

    Bingöl merkezden Solhan ilçesine giderek yüzen adalarda vakit geçiren Derya isimli vatandaş ise ’’Gerçekten doğası harika. Bakımları da çok güzel yapılmış. Seyir terasından da çok güzel görünüyor. Fotoğraflar çekindik. Doğası harika” şeklinde konuştu. (İHA)

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    AW187440_05Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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    Bingöl Solhan ada isim
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