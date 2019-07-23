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"S-400 konusu ülkede memnuniyetle karşılandı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2019 14:00 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: - "Türkiye eski Türkiye değil. Meseleye bakarken de daha tepeden daha iddialı bakacağız. S-400 ile ilgili konuştuğumuzda malum partili arkadaş çıktı 'kandırıyorsunuz, alamazsınız, şov yapıyorsunuz' dedi. Geldi mi S-400'ler? Geldi. Türkiye'nin hava güvenlik savunması açısından hiçbir riskinin kalmayacağı harika bir güvenlik sisteminden bahsediyoruz" -"S-400'ler konusundaki gelişmeler ülkede memnuniyetle karşılandı" - "(Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetleri) Biz resmi olarak girebiliriz oraya. Ama şu an o bölgede ABD, İtalya, İsrail var, Fransa var. 4'ü arama yapıyor. Hiçbir yasal hakkı olmamasına rağmen. Kimse bir şey diyor mu? Demiyor. Türkiye ben gideceğim dediği zaman 'vay gidemezsin' dedi yine malum arkadaşlar, 'riske atıyorsunuz' dedi"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Türkiye artık eski Türkiye değil. Meseleye bakarken de daha tepeden daha iddialı bakacağız. S-400 ile ilgili konuştuğumuzda malum partili arkadaş çıktı 'kandırıyorsunuz, alamazsınız, şov yapıyorsunuz' dedi. Geldi mi S-400'ler? Geldi." dedi.

Çanakkale Polis Denizevi'nde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelen Turan, gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmelerde bulundu.

S-400'ler konusundaki gelişmelerin ülkede memnuniyetle karşılandığını belirten Turan, "Türkiye artık eski Türkiye değil. Meseleye bakarken de daha tepeden daha iddialı bakacağız. S-400 ile ilgili konuştuğumuzda malum partili arkadaş çıktı 'kandırıyorsunuz, alamazsınız, şov yapıyorsunuz' dedi. Geldi mi S-400'ler? Geldi. Türkiye'nin hava güvenlik savunması açısından hiçbir riskinin kalmayacağı harika bir güvenlik sisteminden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Turan, önemli bir adım atıldığını vurgulayarak, "Biz bir ülke ne der ne demez nasıl bakar nasıl bakmaz diye bakmıyoruz. Bu milletin ihtiyacı var mı yok mu, bu millet ne istiyor ona bakıyoruz." diye konuştu.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Kıbrıs'tan dolayı garantörlük hakkının bulunduğuna dikkati çeken Turan, şunları kaydetti:

"Biz resmi olarak girebiliriz oraya. Ama şu an o bölgede ABD, İtalya, İsrail var Fransa var. 4'ü arama yapıyor. Hiçbir yasal hakkı olmamasına rağmen. Kimse bir şey diyor mu? Demiyor. Türkiye ben gideceğim dediği zaman 'vay gidemezsin' dedi, yine malum arkadaşlar, 'riske atıyorsunuz' dedi. Biz dedik ki Türkiye'nin lideri Erdoğan bu millete güveniyor, adım atıyor dedik. 3 gemi orada 4'üncü gemi inşallah yola çıkacak. 4 gemimiz ile orada arama faaliyetlerine devam edeceğiz. ABD, İtalya, İsrail, Fransa ne yapıyorsa aynısını yapacağız. Artık Türkiye birilerinin uydusu falan değil. Kendi yolunu çizen, adım atan bir ülke olduk."

Toplantıya, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız ve Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek de katıldı.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Bülent Turan Çanakkale

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