"S-400 konusu ülkede memnuniyetle karşılandı"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Türkiye artık eski Türkiye değil. Meseleye bakarken de daha tepeden daha iddialı bakacağız. S-400 ile ilgili konuştuğumuzda malum partili arkadaş çıktı 'kandırıyorsunuz, alamazsınız, şov yapıyorsunuz' dedi. Geldi mi S-400'ler? Geldi." dedi.

Çanakkale Polis Denizevi'nde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelen Turan, gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmelerde bulundu.

S-400'ler konusundaki gelişmelerin ülkede memnuniyetle karşılandığını belirten Turan, "Türkiye artık eski Türkiye değil. Meseleye bakarken de daha tepeden daha iddialı bakacağız. S-400 ile ilgili konuştuğumuzda malum partili arkadaş çıktı 'kandırıyorsunuz, alamazsınız, şov yapıyorsunuz' dedi. Geldi mi S-400'ler? Geldi. Türkiye'nin hava güvenlik savunması açısından hiçbir riskinin kalmayacağı harika bir güvenlik sisteminden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Turan, önemli bir adım atıldığını vurgulayarak, "Biz bir ülke ne der ne demez nasıl bakar nasıl bakmaz diye bakmıyoruz. Bu milletin ihtiyacı var mı yok mu, bu millet ne istiyor ona bakıyoruz." diye konuştu.