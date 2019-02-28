HABER

Saadet Partisi Eyüpsultan mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 22:23 | Son Güncelleme

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu: - "Artık eski safdillik kalktı gibi gözüküyor. İnsanlarımız, ben bile söylemeden 'Sizinle beraberiz, sizi sandıkta destekleyeceğiz' diyorlar"

İSTANBUL (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "Artık eski safdillik kalktı gibi gözüküyor. İnsanlarımız, ben bile söylemeden 'Sizinle beraberiz, sizi sandıkta destekleyeceğiz' diyorlar." dedi.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nca, merhum Başbakan Necmettin Erbakan için Eyüp Sultan Camisi'nde mevlit okutuldu.

Mevlitin ardından, Genel Başkan Karamollaoğlu, partilerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar'la Eyüpsultan Meydanı'ndaki partililere seslendi.

Türkiye'nin bir beka sorunu olmadığını belirten Karamollaoğlu, "Ülkemizin bir beka sorunu olduğu kanaatinde değiliz. Beka problemi yok mu? Var ama ülkenin değil ülkeyi yönetemeyenlerin bir beka problemi var." diye konuştu.

Yerel seçimlerinde gösterilecek başarı ile ülke yönetimine talip olacaklarını vurgulayan Karamolllaoğlu, "Genel yönetimden önce mahalli idarelerde 'Milli Görüş' geleneğinin ne olduğunu hizmet ederek göstereceğiz." dedi.

Seçmenlerin partilerini sevdiğini ancak kendilerine oy vermediğini söyleyen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"'Allah sizden razı olsun, sizi destekliyoruz' diyorlar ama geçen dönem olduğu gibi bu sevgi sandığa yansımadı. Şimdi sizden dileğimiz şu: seçim sevgiyle değil, bağlılıkla değil sandıkta kazanılıyor."

Karamollaoğlu, "Artık eski safdillik kalktı gibi gözüküyor. İnsanlarımız, ben bile söylemeden 'Sizinle beraberiz, sizi sandıkta destekleyeceğiz' diyorlar. 31 Mart ülkemizin Saadet'e olan güveninin sandığa yansıdığı gün olacak." ifadelerini kullandı.

Miting programı konuşmanın ardından sona erdi.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
İGC futbol turnuvasının ödülleri verildiİGC futbol turnuvasının ödülleri verildi
"Mart ayında fındık desteğini ödeyeceğiz""Mart ayında fındık desteğini ödeyeceğiz"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eyüpsultan miting Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

En Çok Okunan Haberler

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıldırım Demirören istifa etti

Yıldırım Demirören istifa etti

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Binali Yıldırım'dan Zeytinburnu Mitingi'nde tren müjdesi

Size bir müjdem var deyip açıkladı! 10 Mart'ta açılıyor

Ağrı Valiliği duyurdu! Kar tatili uzatıldı

Valilik duyurdu! Kar tatili uzatıldı

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hastaneye kaldırıldı

Beril Dedeoğlu yoğun bakımda!

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Bakırköy adliyesine baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Adliyeye baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.