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  4. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan yeni yıl mesajı:

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan yeni yıl mesajı:

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.12.2019 23:41 | Son Güncelleme

"Yeni yılın toplumsal kucaklaşmaya, ahlaklı siyaset anlayışına ve geleceğine umutla bakan bir Türkiye'nin inşasına zemin hazırlamasını ümit ederim"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Yeni yılın toplumsal kucaklaşmaya, ahlaklı siyaset anlayışına ve geleceğine umutla bakan bir Türkiye'nin inşasına zemin hazırlamasını ümit ederim." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Yeni yılın toplumsal kucaklaşmaya, ahlaklı siyaset anlayışına ve geleceğine umutla bakan bir Türkiye'nin inşasına zemin hazırlamasını ümit ederim. Mutluluğun, huzurun, adaletin, barış ve kardeşliğin hakim olduğu bir yıl olmasını temenni ederim."

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

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