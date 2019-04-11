Saadet Partisi genel merkez binası tahliye ediliyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz, ortağı oldukları Emlak Turizm Ticaret AŞ'ye (ETAŞ) ait olan ve Saadet Partisinin kiracı olarak bulunduğu genel merkez binasının boşaltılması için tahliye işlemleri başladı.

Beyazıt, bütün evrak, envanter ve taşınmazların kayıt altına alınıp icra işleminin yapıldığını aktararak, "Partimizin genel merkeziyle alakalı olarak hukuki süreç devam etmekte. Bu, kira ödenmemesiyle alakalı bir uyuşmazlık. Yani biz burada mülkiyet sahibi olduğumuzu iddia ediyoruz. Onlar da 'kiracı' diyorlar. Bundan dolayı bir icra işlemi başlatılıp, tahliye süreci gerçekleştirilmek isteniyor. Ancak buranın gayrimenkulün tapusuyla, ayniyle alakalı açtığımız davada lehimize bir tedbir kararı verilmiştir. Bu yönden yargısal, hukuki sürecimiz devam edecektir." diye konuştu.

Parti binasının tahliyesi konusunda "şık" olmayan bir durumla karşı karşıya kalındığını ve iyi niyetli tavırdan söz edilemeyeceğini kaydeden Fatih Beyazıt, şöyle konuştu:

"Başlatılan bir kira alacağı talebiyle bir haciz işlemi gerçekleştirildi. Biz bunu ödedik. Zannederim 400 küsur bin lira olarak asıl alacak çıktı. 100 bin lira civarında da bir faiz ödemesini gerçekleştirdik. Buna rağmen bir tahliye işlemi gerçekleştiriliyor. Bu anlamda alacakları yok. Asıl alacak avukatlık ücretleri, icra masrafları ve maalesef ki 100 bin lira civarında faiz ödemesi Fatih Erbakan ile Mehmet Altınöz'ün şirketine yapıldı. Ama buna rağmen bugün tahliye isteniyor. Biz, hafta sonu kendimiz buradan çıkmayı söylemişken bu yapılıyor. İçeride herhangi bir eşyamıza haciz söz konusu değil. Çünkü parasal anlamda bir alacak söz konusu. Bu bir tahliye sadece."

Beyazıt, eşyalarının tamamının bugün taşınmasının mümkün olmadığını dile getirerek, "İcra kanalıyla taşıma yapıldığı için onların kendi yedieminlerine, depolarına bırakılacak. Biz oradan tutanaklarla teslim alacağız. Yeni yerimizin bilgisi bana Kazım Karabekir civarında olarak verildi. Bugün itibarıyla kontratının imzalandığı da bana gelen bilgiler arasında." ifadelerini kullandı.

