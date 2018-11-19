Saadet Partisi Genel Merkezi için tahliye talebi

Saadet Partisinin avukatı ve Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, parti genel merkezi binasının tahliye edilmesine yönelik karara ilişkin, "Yargıtayın onama kararı olduğu için karşı taraf tahliyeye geldi. Kendilerinden uygun bir süre talep ettik. İcra memurunun inisiyatifiyle de tarafımıza bir aylık bir süre verilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Beyazıt, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz'ün açtığı davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesinin verdiği tahliye kararının Yargıtayca onanmasına ilişkin parti genel merkezi önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Yargıtayın onama kararının, parti genel merkez binasının tahliyesiyle ilgili olduğuna işaret eden Beyazıt, binanın tapusu ve mülkiyetiyle alakalı davanın ise asli hukuk mahkemesinde devam ettiğini bildirdi.

Beyazıt, mahkemenin binanın tapu kaydı için parti lehine "Satılamaz, herhangi bir şekilde bir tasarruf işlemine maruz bırakılamaz" şeklinde tedbir koyduğunu ifade ederek şu değerlendirmede bulundu: