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Saadet’te Saim Sakin güven tazeledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 13:03 | Son Güncelleme

Mudanya’da 7.

Saadet’te Saim Sakin güven tazeledi

Mudanya’da 7. olağan genel kurulunu gerçekleştiren Saadet Partisi’nde uzun yıllardır ilçe başkanlığını sürdüren Saim Sakin güven tazeledi.
Saadet Partisi (SP) Mudanya İlçe Başkanlığı’nın Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde yapılan kongresine SP İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, Bursa İl Başkanı Mehmet Atmaca, Teşkilat Başkanı Gökhan Gerçek ve çok sayıda partililerin yanı sıra Mudanya Belediye Başkan Vekili Servet Usta ile CHP Mudanya İlçe Başkanı Ömer Aydın, İYİ Parti İlçe Başkanı Nuran Piliçer katıldı. Ali Osman Karahan’ın divan başkanlığındaki olağan genel kurulda faaliyet ve denetim raporlarının okunup ibrâsından sonra siyasî konuşmalara geçildi.
Daha sonra yapılan tek listeli seçimde 64 delege oy kullandı. Oyların hepsini alan mevcut başkan Saim Sakin, 2 yıllığına daha yeni yönetim kurulu üyelere göreve seçildi.

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