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Saadettin Hülagü kimdir? Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Sadettin Hülagü'nün hayatı

14.12.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saadettin Hülagü, 14 Aralık 2022 Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hülagü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı. Resmi Gazete'de yer alan açıklama sonrası birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Saadettin Hülagü kimdir? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Sadettin Hülagü'nün hayatı...

Saadettin Hülagü kimdir? Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Sadettin Hülagü'nün hayatı

Saadettin Hülagü, Resmi Gazete'de yer alan atama kararı sonrası 14 Aralık 2022 Çarşamba günü en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Saadettin Hülagü kimdir? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Sadettin Hülagü'nün hayatı...

SAADETTİN HÜLAGÜ KİMDİR?

Sadettin Hülagü 1959 yılında Erzurum'da dünyaya geldi.

Erzurum Lisesi'nden mezun olduktan sonra, lisans(1981) eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Hava Uzay Tababeti ve Uçuş Doktorluğu kursunu bitirdi. Uçuş Doktorluğu ve Paraşüt uzmanlığı aldı. GATA Ankara İç Hastalıkları A.B. Dalı'nda İç Hastalıkları uzmanlığı eğitimi aldı ve mezun oldu. 1990-1992 yılları arasında GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Gastroenteroloji yan dal uzmanlığından mezun oldu.

1996'da Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları ABD Başkanlığı'na atandı ve Gastroenteroloji Bilim Dalı'nı kurdu. Amerika Oklahoma eyaleti Baptist Medical Center-Intergris Liver Unitte Karaciğer transplantasyonu ve terapotik endoskopi üzerine eğitim aldı. Türkiye'de ilk defa Çift Balonlu Enteroskopi uygulamasını başlattı ve eğitimler verdi. İtalya'da Modena Üniversitesi'nde Kolonjioskop konusunda Prof. Dr. Rita ile birlikte çalışmalar yaptı. Bu konuda Türkiye'de ilk kez SpyGlas kolonjioskop ile karaciğer, safra yolları ve pankreasın endoskopi görüntülenmesi ve tedavisini gerçekleştirdi.

2014 Yılı Ekim ayında yapılan rektörlük seçimlerinde 1. olmuş ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır. 2022 tarihinde görev süresi dolduktan sonra tekrardan rektörlüğe aday olmamış, görevi Nuh Zafer Cantürk'e devretmiştir.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI: SAADETTİN HÜLAGÜ CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANLIĞINA ATANDI

2022/671 sayılı kararda şu ifadeler yer aldı. 'Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile Cumhurbaşkanı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesi gereğince Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ görevlendirilmiştir.'

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