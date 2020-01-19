Saanen keçisine yatırım para kazandırdı

Yılda bir ton peyniri kilogramı 30 liradan ve yarım ton sütü ise kilogramı 10 liradan satan Aygül, peynir ve süt taleplerini yetiştiremez hale geldi.

İsviçre'nin Saanen Vadisi'nde yetişen ve süt verimi yüksek bir keçi ırk olan Saanen, çizgi film karakteri Heidi'nin arkadaşı Peter'le Alp Dağları'nda otlattığı keçi olarak da hafızalara kazındı.

Aygül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden Saanen keçisinin sütü ve peynirinin değerli olduğunu öğrendikten sonra bu işi yapmayı planladığını anlattı.

Aldıkları hibeyle kurdukları ahır sayesinde şimdi damızlıkları ve gebe keçileri ayırarak mevcut üretimi çoğaltmaya başladıklarını söyleyen Aygül, "Sadece bu yıl doğum yapacak keçi sayısı 63'e çıktı. Gelecek yıl 80'e çıkacak yani kısa zamanda 200 keçi sayısının üzerine çıkacağız." dedi.

- "Talep fazla, piyasanın ihtiyacını karşılayamıyoruz"

Keçi sayısı az olduğu dönemde süt ve peynir üretimini fazla yapamadıklarına işaret eden Aygül, şunları dile getirdi:

"Geçen yıl bir yıl içinde bir ton peynir ve yarım ton süt üretimi gerçekleştirdik. 200 keçi sayısına ulaştığımızda yıllık 5 ton peynir üretimi yapabileceğiz. Süt oranını da bir ton ila 1,5 ton arasına çıkartmayı hedefliyoruz. Sütün geçen yılki kilogram fiyatı 10 liraydı, peynirin ise 30 liraydı. Ben sütü sağdıktan sonra eşim hijyenik ortamda peynir haline getirdi. Yani benim arkamda eşim vardı. Eşimle omuz omuza vererek bu işi başardık. Şimdi peynir ve süt yetiştiremiyoruz. Müşterilerimizin siparişi vardı elimizde süt ve peynir kalmadığı için onlara cevap veremedik. Yani şu anda talep fazla olması nedeniyle piyasanın ihtiyacını karşılayamıyoruz."