HABER
  4. Saanen keçisine yatırım para kazandırdı

Saanen keçisine yatırım para kazandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 11:25 | Son Güncelleme

Samsunlu üretici, eşinin kolundaki bilezikleri bozdurarak 4 yıl önce aldığı 10 Saanen keçisiyle köyünde kurduğu çiftlikte peynir ve süt talebine yetişmekte zorlanıyor - Üretici Ahmet Aygül: - "Eşimle omuz omuza vererek bu işi başardık" - Sema Aygül: - "Eşim keçilerin otlatması ve sağımını yapıyor, ben de diğer aşamayı yani süt ve peynir üretimini evde yapıyorum"

İLYAS GÜN - Samsun'un Ladik ilçesinde 4 yıl önce karısının kolundaki bilezikleri bozdurarak aldığı 10 Saanen keçisiyle köyünde çiftlik kuran Ahmet Aygül, şimdi tüketicinin süt ve peynir talebini yetiştiremiyor.

İsviçre'nin Saanen Vadisi'nde yetişen ve süt verimi yüksek bir keçi ırk olan Saanen, çizgi film karakteri Heidi'nin arkadaşı Peter'le Alp Dağları'nda otlattığı keçi olarak da hafızalara kazındı.

Heidi'nin keçisi Saanen, İstanbul'da inşaatlarda çalıştıktan sonra memleketi Ladik'e dönen Ahmet Aygül'e de kazandırdı.

Aygül, eşine mehir olarak verdiği altınları sermaye yaparak aldığı keçilerle işe başladı.

Her yıl keçilerinin doğum yapması nedeniyle ahır kurmakta zorlanan Akgül, Samsun Büyükşehir Belediyesinin hibe olarak kurduğu 200 başlık ahırda üretimini attırdı.

150 keçisi bulunan Aygül, keçi sütünü ve peynirini satarak gelir kazanmaya başladı.

Yılda bir ton peyniri kilogramı 30 liradan ve yarım ton sütü ise kilogramı 10 liradan satan Aygül, peynir ve süt taleplerini yetiştiremez hale geldi.

Aygül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden Saanen keçisinin sütü ve peynirinin değerli olduğunu öğrendikten sonra bu işi yapmayı planladığını anlattı.

Aldıkları hibeyle kurdukları ahır sayesinde şimdi damızlıkları ve gebe keçileri ayırarak mevcut üretimi çoğaltmaya başladıklarını söyleyen Aygül, "Sadece bu yıl doğum yapacak keçi sayısı 63'e çıktı. Gelecek yıl 80'e çıkacak yani kısa zamanda 200 keçi sayısının üzerine çıkacağız." dedi.

- "Talep fazla, piyasanın ihtiyacını karşılayamıyoruz"

Keçi sayısı az olduğu dönemde süt ve peynir üretimini fazla yapamadıklarına işaret eden Aygül, şunları dile getirdi:

"Geçen yıl bir yıl içinde bir ton peynir ve yarım ton süt üretimi gerçekleştirdik. 200 keçi sayısına ulaştığımızda yıllık 5 ton peynir üretimi yapabileceğiz. Süt oranını da bir ton ila 1,5 ton arasına çıkartmayı hedefliyoruz. Sütün geçen yılki kilogram fiyatı 10 liraydı, peynirin ise 30 liraydı. Ben sütü sağdıktan sonra eşim hijyenik ortamda peynir haline getirdi. Yani benim arkamda eşim vardı. Eşimle omuz omuza vererek bu işi başardık. Şimdi peynir ve süt yetiştiremiyoruz. Müşterilerimizin siparişi vardı elimizde süt ve peynir kalmadığı için onlara cevap veremedik. Yani şu anda talep fazla olması nedeniyle piyasanın ihtiyacını karşılayamıyoruz."

İki çocuk annesi Sema Aygül ise eşinin keçi çiftliği kurma hayalini altınlarını vererek gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sema Aygül, "Eşim keçilerin otlatması ve sağımını yapıyor ben de diğer aşamayı yani süt ve peynir üretimini evde yapıyorum. Şu an talepleri karşılayamıyoruz, yetiştiremediğimiz siparişlerimiz oldu. Geçen yıl aldığımız bu siparişleri bu yıl gerçekleştirmeye çalışacağız. Allah'ın izni ile keçi sayımız arttığında üretimimiz daha fazla artacak ve yoğun talebe biraz olsun cevap vermeye çalışacağız. İnşallah gelecek yıllarda daha büyük bir keçi çiftliğimiz olacak." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERCanlı yayında elbisesi düşen ünlü oyuncunun göğüsleri göründüCanlı yayında elbisesi düşen ünlü oyuncunun göğüsleri göründü
Bayburt ehramına coğrafi işaretBayburt ehramına coğrafi işaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Miçotakis oyunu yanlış oynuyor”Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Miçotakis oyunu yanlış oynuyor”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Heidi peynir Saanen keçi Samsun süt

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Karnesi sosyal medyada paylaşılan milyonlarca çocuk tehlikede

Karnesi sosyal medyada paylaşılan milyonlarca çocuk tehlikede

Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'nda yangın

Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'nda yangın

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Berlin'de Mike Pompeo ile görüştü

Berlin'de kritik görüşme!

Çiğli'deki intiharın sebebinin eski patronunun tacizi olduğu ortaya çıktı

Şengül, eski patronu taciz ettiği için intihar etmiş

Antalya'da gasp parasıyla saç boyatıp, alem yaptılar

Utançlarından yüzlerini kapattılar! Yaptıkları 'pes' dedirtti

3 buçuk yıl sonra konuştu! İlk kelimesi bakın ne oldu?

3 buçuk yıl sonra konuştu! İlk kelimesi bakın ne oldu?

ABD'de 4'üncü Kadınlar Yürüyüşü düzenlendi! Trump'ı protesto ettiler

ABD'de Trump karşıtı gösteri! Binlerce kadın bir araya geldi

Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Kocasına 'kıro' diyen kadına tazminat yok

Kocasına 'kıro' dedi! Mahkeme kararını verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.