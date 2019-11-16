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Saatlerdir enkaz altındayken yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 00:50 | Son Güncelleme

Gaziantep’te 33 saat sonra göçük altından yaralı olarak çıkarılan Korkut Küçükcan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saatlerdir enkaz altındayken yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Gaziantep’in Akkent Mahallesi’nde inşa edilen bir caminin kubbe kısmının altında kurulan ahşap iskelenin çökmesi sonucu enkaz altında kalan mühendis Korkut Küçükcan yaklaşık 33 saat süren arama kurtarma çalışmasının ardından sıkıştığı erden çıkarılmıştı.

İlk bilgilere göre yaşadığı belirlenen Küçükcan'ın, kaldırıldığı Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne ölü olarak geldiği öğrenildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Küçükcan’ın cenazesi morga gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep çöken inşaat mühendis

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
geçmiş olsun. İnşaallah ağır bir durumu yoktur
Allah acil şifalar versin
Allahü Teala şifalar versin Geçmiş olsun
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