Sabah ayılmakta zorlananlar için en sert kahve tarifleri

Kahvelerin atasıyla geldim! Uykuyla savaşırken kullanacağın en iyi silahlardan biri. Çift shot espressoyu küçük bir fincana koy ve içine çok az sıcak su ekle. Şeker eklemeden içmeye çalış, çünkü şeker kahvenin sertliğini götürür. Her ne kadar başta yüzünü ekşitmene neden olsa da birkaç dakika içinde beyninin uyandığını hissedeceksin!
Cold brew, normal kahvelerden daha yoğun kafein içerir. Bu yüzden sabahları uyanmak için harika bir seçenektir! Kalın çekilmiş kahve çekirdeklerini al ve gece boyunca suda beklet. Sabah buzlu şekilde içebilirsin. Eğer çok sert gelirse biraz süt ekleyebilirsin. Sıcak havalarda inanılmaz iyi gider!
Sade filtre kahveni al ve içine bir çubuk tarçın ekle... Aromanın güçlendiğini fark edeceksin. Aynı zamanda daha canlı hissetmeni sağlar. Tarçın sayesinde kahvenin acılığı dengelenir. Böylece sabahları yaşanan tatlı krizlerine de dur demiş olursun!
Eğer “Hem uzun süre tok tutsun hem de enerjimi yerine getirsin.” diyorsan bu tarifi kesinlikle denemelisin! Sıcak filtre kahvenin içine bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ekleyip blenderdan geçir. Köpüklü ve yoğun bir kıvam oluşacak. Kahvenin sertliği biraz yumuşar ama verdiği enerji uzun süre devam eder!
Latte, yumuşak içim sevenlerin tercih ettiği bir kahvedir. Ama burada işin sırrı shot sayısında gizli! Normalde tek shot kullanılır fakat sen üç shot ekleyerek kahveyi daha sert hâle getirebilirsin. Uykulu gözlerle güne başlamak yerine enerjini yerine getirecek, aromasının çok sert olmadığı bir kahve içmek istiyorsan bunu denemelisin!
Yumuşak kokusuyla bilinen dibek kahvesini yoğun şekilde hazırlarsan oldukça enerji verici olabilir! İçine az miktarda granül kahve de ekleyebilirsin. Böylece nostaljik tadını kaybetmez ama daha güçlü bir etki yaratır. Eğer klasik kahvelerden sıkıldıysan kesinlikle denemelisin!
Flat White’ı, yoğun kahve tadının sütle dengelenmiş hâli olarak düşünebiliriz. Tabii bu tarifte içine şurup ya da tatlandırıcı koymamalısın. Çift shot espresso ve az miktarda sütle hazırlayabilirsin. Kahve çekirdeğinin gerçek tadını hissetmek isteyen biriysen, buna bayılacaksın!