Sabah ayılmakta zorlananlar için en sert kahve tarifleri

Sabahları alarmları birkaç kez erteleyenlerden ve kahve içmeden ayılamayanlardan biri misin? Sabahları uyanmak için sadece yüzümüzü yıkamak yetmiyor... Ruhumuz kafein istiyor! Özellikle yoğun çalışan ya da geceleri geç yatan biriysen, sabahları hemen kahve aramaya başlıyorsun. Hadi, birlikte uyanmanı sağlayacak o kahvelere bakalım!

1. Espresso Bombası

Kahvelerin atasıyla geldim! Uykuyla savaşırken kullanacağın en iyi silahlardan biri. Çift shot espressoyu küçük bir fincana koy ve içine çok az sıcak su ekle. Şeker eklemeden içmeye çalış, çünkü şeker kahvenin sertliğini götürür. Her ne kadar başta yüzünü ekşitmene neden olsa da birkaç dakika içinde beyninin uyandığını hissedeceksin!

2. Türk Kahvesi ve Espresso

Şok olduğunu biliyorum... Bir fincan Türk kahvesi hazırla ve içine tek shot espresso ekle. Türk kahvesinin aromasıyla espresso birleştiğinde ne mi olur? Tam bir enerji canavarı ortaya çıkar! Uykusuz geçen gecelerden sonra kurtarıcın olabilir. Tabii yanında bol bol su içmeyi unutma!

3. Soğuk Demleme

Cold brew, normal kahvelerden daha yoğun kafein içerir. Bu yüzden sabahları uyanmak için harika bir seçenektir! Kalın çekilmiş kahve çekirdeklerini al ve gece boyunca suda beklet. Sabah buzlu şekilde içebilirsin. Eğer çok sert gelirse biraz süt ekleyebilirsin. Sıcak havalarda inanılmaz iyi gider!

4. Tarçınlı Filtre Kahve

Sade filtre kahveni al ve içine bir çubuk tarçın ekle... Aromanın güçlendiğini fark edeceksin. Aynı zamanda daha canlı hissetmeni sağlar. Tarçın sayesinde kahvenin acılığı dengelenir. Böylece sabahları yaşanan tatlı krizlerine de dur demiş olursun!

5. Buzlu Americano

Bir bardak dolusu buzu hazırla ve üzerine çift shot espresso dök, ardından biraz da soğuk su ekle. İşte bu kadar basit! Sıcak bir duş aldıktan sonra içebilirsin. Seni hemen kendine getirir. İçimi sert gelebilir ama ferah olduğu için kolayca tüketebilirsin. Eğer işe gitmeden önce enerji dolu görünmek istiyorsan, kesinlikle denemelisin!

6. Hindistan Cevizi Yağlı Kahve

Eğer “Hem uzun süre tok tutsun hem de enerjimi yerine getirsin.” diyorsan bu tarifi kesinlikle denemelisin! Sıcak filtre kahvenin içine bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ekleyip blenderdan geçir. Köpüklü ve yoğun bir kıvam oluşacak. Kahvenin sertliği biraz yumuşar ama verdiği enerji uzun süre devam eder!

7. Üç Shot Latte

Latte, yumuşak içim sevenlerin tercih ettiği bir kahvedir. Ama burada işin sırrı shot sayısında gizli! Normalde tek shot kullanılır fakat sen üç shot ekleyerek kahveyi daha sert hâle getirebilirsin. Uykulu gözlerle güne başlamak yerine enerjini yerine getirecek, aromasının çok sert olmadığı bir kahve içmek istiyorsan bunu denemelisin!

8. Acı Mocha

Tatlı kahveyi çok seviyorsan bu tarife mutlaka göz at derim. Bitter çikolatayla hazırladığın mochaya çift shot espresso ekle. Sütü minimum seviyede kullan ki kahvenin sertliği kaybolmasın. Çikolata sayesinde enerjinin yanında mutluluk da gelir!

9. Dibek Kahvesi

Yumuşak kokusuyla bilinen dibek kahvesini yoğun şekilde hazırlarsan oldukça enerji verici olabilir! İçine az miktarda granül kahve de ekleyebilirsin. Böylece nostaljik tadını kaybetmez ama daha güçlü bir etki yaratır. Eğer klasik kahvelerden sıkıldıysan kesinlikle denemelisin!

10. Vanilyasız Flat White

Flat White’ı, yoğun kahve tadının sütle dengelenmiş hâli olarak düşünebiliriz. Tabii bu tarifte içine şurup ya da tatlandırıcı koymamalısın. Çift shot espresso ve az miktarda sütle hazırlayabilirsin. Kahve çekirdeğinin gerçek tadını hissetmek isteyen biriysen, buna bayılacaksın!

