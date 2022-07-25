Sabah çilek tarlasında, akşam tiyatro provasındalar: "Evde ‘Gelin size oyunumu oynayacağım’ diyorum"

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden işlevsel hale getirilen ve 30 Haziran 2021’de açılışı yapılan Silifke Gazi Çiftliği'nde tiyatro eğitimi veriliyor. Kadınların bir kısmı sabah çilek tarlasında çalışırken, akşam tiyatro provasına gidiyor.

Tiyatro kursunu, Silifke’de sınıf öğretmenliği yapan Murat Değirmenci verirken, yolu Silifke’ye düşen oyuncu Özgün Aydın da drama eğitimi ile katkı sundu.

TURGUT ÖZAKMAN’IN ‘AH ŞU GENÇLER’ OYUNUNUN PROVALARI SÜRÜYOR

Tiyatro kursunun açılacağını duyan yöre halkının yoğun ilgi gösterdiği kursta, şimdilik 25 kişi eğitim alıyor. Turgut Özakman’ın ‘Ah şu gençler’ oyununun provalarını sürdüren kadınlar, oyunu ekim ayında sahnelemeyi planlanıyor. Gazi Çiftliği'nde kadınlara farklı alanlarda eğitimler de veriliyor.

“HERKESE, BÜTÜN KÖYLÜLERE ÖRNEK OLACAK”

Yolu Silifke’ye düşen oyuncu Özgün Aydın, “Gönüllü olarak buradaki insanlarla tanıştım. Biz sadece 3-4 gün drama dersi verdik. Daha sonrasında Murat Hoca buradakilerle birlikte, Turgut Özakman'ın ‘Ah şu gençler’ oyununu koymaya karar vermiş. Biz provalarını, videolarını birlikte paylaşıyoruz. Ben İstanbul’da da bu işin bir neferi olarak insanlara bunu tanıtıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Buraya bir katkımız olabilirse, vermeye çalışıyoruz" dedi.

“PROVALAR GAYET PROFESYONELCE, ŞAŞIRARAK SEYREDİYORUM”

Provaları ilgiyle izlediğini ve videoları paylaştığını kaydeden Aydın, “Provaları seyrettim. Daha önce de zaten hocanın çalıştırdığı öğrencilerimizle çalışma fırsatım oldu. Provaların gayet profesyonelce, gayet güzel bir halde gittiğini görüyorum. Şaşırarak seyrediyorum. Bizim normalde İstanbul’da nice yerlerde, yeni öğrencilerle yapamadığımız şeyin aşama kat etmiş halini görmek insana müthiş mutluluk veriyor. İnsanların sabah çilekte çalışırken kendi repliklerini ezberlemeleri, sonra gelip de burada aynı şekilde işlerini yapmaları o kadar değerli, o kadar güzel ki. Beraber üretmek çok değerli gerçekten. Geldikçe insan daha mutlu oluyor. Üretmenin, katkıda bulunmanın artarak devam ettiğini görmek mutluluk verici” ifadelerini kullandı.

“TURGUT ÖZAKMAN’IN ‘AH ŞU GENÇLER’ OYUNUNU SERGİLEYECEĞİZ”

Silifke’de sınıf öğretmenliği yapan ve aynı zamanda Gazi Çiftliği’nde kadınlara tiyatro eğitimi veren Murat Değirmenci, “Tiyatroyla başladık. Başka kurslar da düşündük ama tiyatroyla başladık ve hayata geçirdik. Çok güzel bir oyunu bitirdik. Turgut Özakman’ın ‘Ah şu gençler’ oyununu sergileyeceğiz, hazırız” diye konuştu.

“OYUNU 15-20 EKİM TARİHLERİ ARASINDA SERGİLEMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Önemli bir oyunla başladıklarını ifade eden Değirmenci, “Tiyatroyla ilgilenenler bilir. Her amatör grubun çıkarmaya cesaret edemeyeceği bir oyundur bizim çıkardığımız oyun." dedi. Değirmenci buna ek olarak, "Hem eleştirel bazda, hem de komedi tarzda güzel bir oyundur. 15-20 Ekim tarihleri arasında sergilemeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“İLGİ DE ÇOK YOĞUN, KÖYLÜ DE ÇOK MEMNUN”

Değirmenci, çalışmaları destekleyen Başkan Seçer ve Meral Seçer’e, Gazi Çiftliği’ne sahip çıkan ve ilgi gösteren yöre halkına da teşekkür etti. Bölge halkının, çiftlikte yapılan çalışmalara yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Değirmenci, “Köylü burayı benimsemiş, kendi yeri gibi. Yani bir devlet kurumu olarak değil de zannedersiniz bir köy odası, çalışma odası gibi köyle bütünleşmiş. İlgi çok fazla. Tiyatroya 50, 60 kişilik talep oldu ama biz içlerinden 25 kişi ile birlikte çalışıyoruz. İlgi yoğun. Sadece bizim çalışmamız değil, burada çocukların etüt çalışmaları var. Bilgisayar odaları var, küçük çocuklar için bakım merkezleri var. Sera çalışmaları var. Yani çok alanlı bir çalışma merkezi burası. İlgi de çok yoğun, köylü de çok memnun” ifadelerini kullandı.

“BEN BURADA KENDİMİ AŞTIĞIMI HİSSEDİYORUM”

Gazi Çiftliği’nde tiyatro eğitimi alanlardan biri de Hayriye Çiftçi. Amigurumi, makrome ve iğne oyası alanlarında gönüllü eğitmenlik yaptığını belirten Çiftçi, Gazi Çiftliği’ne gelen Özgün Aydın’dan tiyatro adına çok şey öğrendiklerini belirterek, “Hocam çok güzel eğitim verdi. Çok güzel şeyler öğrendik. Oyunlarımız çok güzel ve ben kendimi çok aştığımı hissediyorum. Oyunlarda çok mutluyum, işimde mutluyum. Ben buraya gelmediğim gün sanki huzur bulamıyorum. Burada çok huzurluyum. Oyunumu oynadığım gün evde damadıma ve kızıma; ‘Gelin size oyunumu oynayacağım’ diyorum. Günümüz güzel geçiyor. Burada benim en büyük motivasyon kaynağımdan biri de, Atamızın mirasına saygı” dedi. (İHA)

