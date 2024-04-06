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  4. Sabah denizde görüldü, paniğe neden oldu! Yüzlerce var... Yer: Antalya

Sabah denizde görüldü, paniğe neden oldu! Yüzlerce var... Yer: Antalya

06.04.2024 10:37
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Antalya'da denizde görülen ve paniğe neden olan yüzlerce denizanasından bir kısmı sahile vurdu. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Korkulacak bir durum yok. Deniz sezonu açılmadan denizanalarının da geçişi tamamlanmış olacak" dedi.

Sabah denizde görüldü, paniğe neden oldu! Yüzlerce var... Yer: Antalya

Konyaaltı ve Serik ilçesi sahillerine sabah saatlerinde çok sayıda denizanası görüldü. Dalga ve rüzgar nedeniyle kıyıya kadar sürüklenen denizanalarını görenler, durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. Belediyeden gelen uzman görevliler yaptıkları incelemede, körfezden geçen denizanalarının akıntı ve rüzgarın da etkisiyle kıyıya kadar gelip, sahile vurduklarını tespit etti. Örnekleri de alınan denizanaları belediye görevlileri tarafından toplandı.

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'DOKUNULMADIĞI SÜRECE ZARARLI DEĞİL'

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da Lübnan kıyılarındaki kirlilik nedeniyle o bölgede çoğalan denizanalarının her yıl Akdeniz açıklarından göç ettiğini söyledi.

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Göç sırasında akıntı ve kuvvetli rüzgarında da etkisiyle denizanalarının bir bölümünün Antalya Körfezi içine girdiğini ve kıyılara kadar yaklaştığını söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, "Denizanaları dokunulmadığı sürece hiçbir şekilde zararlı değildir. Baş kısımları değil de alttaki uzantılarına dokunulduğunda, ciltte kaşıntı ve benzeri bir durum gözleniyor. Korkulacak bir durum yok. Deniz sezonu açılmadan denizanalarının da geçişi tamamlanmış olacak" diye konuştu. (DHA)

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ANTALYADA-YUZLERCE-DENIZANASI-KIYIYA-VU_36868Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya denizanası
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