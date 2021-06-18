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Sabah dükkan, akşam banka soymuştu! Tutuklandı

18.06.2021 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir dükkandan 3 bin lira çaldıktan sonra akşam da camını kırdığı bankadaki kasadan 200 lirayı çalarak kaçan ve polis ekiplerince yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sabah dükkan, akşam banka soymuştu! Tutuklandı

Olay, önceki gece saat 02.30 sıralarında Yıldırım Profesör Tezok Caddesi’nde meydana geldi. Bir hafta önce cezaevinden çıktığı öğrenilen 28 yaşındaki İsmail Hakkı A, sabah bir iş yerinden 3 bin lira çaldıktan sonra akşam da bir bankanın önüne geldi. Etrafı gözetleyen şüpheli, daha sonra kaldırım taşını cama vurmaya başladı. Camı kıran şüpheli, ardından yanında bulunan duba ile camı genişleterek içeri girdi. Kasalara yönelen şüpheli tuzak paralarını aldı.

Camı kırarak bankaya giren hırsızlar 200 lira çalarak kaçtılarCamı kırarak bankaya giren hırsızlar 200 lira çalarak kaçtılar

ALARM DEVREYE GİRDİ

Tuzak paraların çalınmasıyla birlikte alarm devreye girdi. Hırsızlık alarmı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada kasaya tuzak olarak bırakılan 200 liranın çalındığı belirlendi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler önce güvenlik kamerasından zanlının kimliğini belirledi. Çeşitli suçlardan kaydı olan İsmail Hakkı A, Görükle Sakarya Mahallesi’nde bulunan bir kafede ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Zanlı ilk sorgulamada suçunu itiraf etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın sabahın da ise Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir dükkândan 3 bin lira çaldığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan İsmail Hakkı A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Bursa
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