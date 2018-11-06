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Sabah erken kalkan kadınlarda meme kanseri riski daha düşük

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 23:23 | Son Güncelleme

Sabah erken kalkan kadınlarda meme kanseri riski daha düşük

Sabah erken kalkan kadınların meme kanserine yakalanma riskinin, geç kalkanlarla karşılaştırıldığında daha az olduğu belirtildi.

BBC'nin haberine göre, İngiltere'de Bristol Üniversitesinden uzman ekibin 400 bine yakın kadın üzerinde yaptığı araştırma, sabahları erken kalkan kadınların meme kanserine yakalanma riskinin geç kalkan kadınlara göre daha az olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılardan Rebecca Richmond, yaptığı açıklamada, bu konuda kadınlara tavsiye vermek için henüz çok erken olduğunu söyleyerek, "Akşamcı bir insanı sabahçı bir insandan daha fazla risk altına sokan şeyin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Bu ilişkiyi çözmeliyiz." dedi.

Uzmanlar ortaya çıkan sonucun nedeninin henüz tespit edilemediğini belirtti.

Daha önce yapılan bilimsel araştırmalarda da geceleri çalışmanın kanser riskini artırdığı ifade edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri SABAH

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