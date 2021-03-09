Sabah ezanı saat kaçta okunuyor? İşte sahur ve imsak saatleri

İl il sabah ezanı saatleri İslam dünyasında en çok önem verilen konulardan biri. Oruç tutacak olan vatandaşlar arama motorları üzerinden sabah ezanı ve imsak saatleri hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Peki, sabah ezanı kaçta okunuyor? İşte, Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından açıklanan il il sabah ezanı ve imsak saatleri!

**Sabah ezanı saat kaçta okunuyor?

Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından açıklanan imsak saatleri şöyle:

İstanbul imsak saati: 05:55

Ankara imsak saati: 05:40

İzmir imsak saati: 06:04

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Sabah namazı kaç rekattır?



Sabah namazı; Toplamda dört rekâttan oluşur. İki sünnet ve iki farz olarak kılınmaktadır. Ayrıca, sabah namazı , rekât en az olan namaz vaktidir.

Sabah namazı nasıl kılınır?



Sabah namazı iki sünnet ve iki farz olarak kılınır. Sabah namazı kılarken şöyle niyet edilir: