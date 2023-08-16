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  4. Sabah kalktığında karşılaştığı manzarayla hayatının şokunu yaşadı! Aracın bu hale gelmesinin sebebini duyanlar şaşkına döndü

Sabah kalktığında karşılaştığı manzarayla hayatının şokunu yaşadı! Aracın bu hale gelmesinin sebebini duyanlar şaşkına döndü

16.08.2023 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Akyazı ilçesinden yaz tatilini geçirmek üzere memleketi Trabzon’un Şalpazarı ilçesine gelerek Alaca Yaylası’na çıkan Kemal Söyler sabah kalktığında ayının otomobiline verdiği zararı görünce büyük şok yaşadı.

Otomobilinin ön camının kırıldığını, sol kapısının parçalandığını, yakıt kapağı ve tamponunun söküldüğünü, aracında çok sayıda hasarın bulunduğunu gören Kemal Söyler kasko yaptırdığı sigorta şirketine başvurduğunda ise ayının otomobiline verdiği hasarın sigorta kapsamı dışında olduğunu öğrenince ise ne yapacağını şaşırdı. Söyler cep telefonu ile çektiği video kaydı ile tepkisini dile getirdi.

Trabzon’un yaylalarında kışın yayla evlerine giren, ortalığı talan ederek yiyecek arayan, yayla evlerinin kapı pencerelerini kırıp maddi hasara yol açan ayılar yazın da yaylaya gelenlerin arabalarına zarar vermeye başladı. Sakarya’nın Akyazı ilçesinden Şalpazarı ilçesinin 2 bin 130 metre yükseklikteki Alaca Yaylası’na tatilini geçirmek üzere gelen Kemal Söyler, sabah kalktığında gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Sigorta şirketinden “Biz bir şey yapamayız, kasko karşı tarafın hasarını öder” cevabını alınca ne yapacağını şaşırdı
Ayı tarafından aracının parçalandığını fark eden Kemal Söyler hemen aracını sigortalattığı sigorta şirketini aradı. Sigorta şirketi yetkilisi kendisine “Biz buna bir şey yapamayız, kasko karşı tarafın hasarına ödeme yapar” deyince Söyler, cep telefonu ile çektiği video ile tepkisini dile getirdi. Söyler, “Desene aracımda kan izi var ayı yaralanmış gidip ayıyı bulup tedavi ettirip birde ayıya sus parası vereceğim” diyerek tepkisini dile getirdi. Ayının aracın yürüyen aksamına zarar vermemesi nedeniyle aracını Beşikdüzü ilçesindeki oto sanayiye getiren Söyler, 100 bin liraya yaklaşan araç tamir maliyetini öğrenince ise ikinci şoku yaşadı.

(İHA)

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Sakarya ayı

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