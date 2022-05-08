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Sabah kalktıklarında şok geçirdiler! Aynı şekilde, aynı saatlerde soymuşlar... 'Bu olay Bağcılar'ın kanayan yarası'

08.05.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Bağcılar semtinde bir sabah uyananlar şok yaşadı. Gece aynı saatlerde, aynı şekilde çok sayıda hırsızlık yaşandığı ortaya çıktı. Araçları soyulan mağdurlar karakola gittiklerinde kendileri gibi başka pek çok mağdur olduğunu görünce şaşkınlıkları katlandı. İlçe sakinleri olayı 'Bu olay Bağcılar'ın kanayan yarası, hırsızlık dediğiniz zaman akla Bağcılar geliyor' sözleriyle değerlendirdi.

Sabah kalktıklarında şok geçirdiler! Aynı şekilde, aynı saatlerde soymuşlar... 'Bu olay Bağcılar'ın kanayan yarası'

Bağcılar'da bir gece hırsızlar çok sayıda aracı soydu. Hırsızların özellikle inşaat ve tesisat işleriyle uğraşan esnafı hedef aldığı tespit edildi. Şebekenin araçları soydukları anlar kameralarca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hırsızların araç kapılarını kolaylıkla açtığı anlar dikkat çekti.

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Olay 6 Mayıs'ı 7 Mayıs'a bağlayan gece Bağcılar'ın çeşitli mahallelerinde meydana geldi. İnşaat ve tesisat işleriyle uğraşan esnafı hedef alan şebeke, daha önceden yerlerini belirledikleri çok sayıda aracı bir gecede soydu. Matkap gibi hırdavat ve el aletlerinin olduğu araçları elleriyle koymuş gibi bulan şebeke, kısa sürede kapısını açtıkları araçlarda değerli gördükleri malzemeleri çaldı.

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3 SANİYEDE KAPIYI AÇTI

Demirkapı Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Saat 05.55 sıralarında hafif ticari araçla sokağa giren hırsızlar, park halindeki hafif ticari aracın yanında durdu. Esnafın içinde iş makinelerinin bulunduğu hafif ticari aracın arka kapısını 3 saniyede açan hırsız, iş makinelerini geldikleri araca taşıdı. Daha sonra sokaktaki başka bir hafif ticari aracın yanında duran hırsızlar aynı yöntemle arka kapısını açtıkları araçta bulunan malzemeleri çalarak olay yerinden uzaklaştı.

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"BİZİM GİBİ ORADA 20 MAĞDUR DAHA VARDI"

Polis merkezine gittiğinde çok sayıda mağdur olduğunu belirten Erkan Dağlar, "Biz inşaat işleri yapıyoruz, bu aracımıza malzemelerimizi bırakıyoruz. Sabah kalktığımızda aracımızın kapısı açıktı. Güvenlik kameralarını inceleyince malzemelerimizin çalınmış olduğunu gördük. Ben anahtarla o kadar kolay açamıyorum. İki dakika sürmüyor, adam tornavidayı sokup kilidi açıyor, sonra arka kapıyı açıp tüm malzemelerimizi çalıyor. Değerli malzemelerimiz vardı, 20 bin lira masrafımız var. İfade vermek için karakola gittik, bizim gibi orada 20 mağdur daha vardı. Bu insanların da aynı şekilde aynı saatlerde araçlarını soymuşlar. Bu olay Bağcılar'ın kanayan yarası, hırsızlık dediğiniz zaman akla Bağcılar geliyor. Sabah işe gidecektik gidemedik" diye konuştu.

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Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de seri hırsızlık olayını gerçekleştiren çeteyi tespit ve yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

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