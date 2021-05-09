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  4. Sabah namazı için camiye geldi, manzara karşısında şok geçirdi! Bakın ne için yapmış

Sabah namazı için camiye geldi, manzara karşısında şok geçirdi! Bakın ne için yapmış

09.05.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da boya kovasına ellerini batırarak caminin bahçe duvarını el izleriyle dolduran kişi, 'selamlama' motifi yaptığını söyledi. Gözaltına alınan genç, serbest bırakıldı.

Sabah namazı için camiye geldi, manzara karşısında şok geçirdi! Bakın ne için yapmış

İlginç olay, dün Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'ndeki Çallıoğlu Camii’nde meydana geldi. Yaklaşık 2 ay önce bahçe duvarları boyanan camiye Ramazan ayının başında gelerek temizlik ve bahçe işlerine yardımcı olan Kemal D. (28), yanına aldığı birkaç çocukla birlikte caminin bahçe duvarlarını el iziyle boyamaya başladı. Cami imamı Ümmet Akbaş ise Kemal D.'ye yapmaması konusunda uyarıda bulundu. Uyarıyı ciddiye almayıp dün başladığı boyama işine bugün de devam eden Kemal D., tuvaletin üzerine de yazıyla ‘Selamün Aleyküm’ yazdı.

CAMİ İMAMI HAYRETE DÜŞTÜ

Sabah namazına gelen cami imamı her yerin boyandığını görünce neye uğradığını şaşırdı. İmam Akbaş, polisi arayarak genç hakkında şikayetçi oldu. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kemal D., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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"GÜZEL OLMAMIŞ MI?"

Kemal D. olay yerinde imam ve gazetecilere, “Güzel olmamış mı bir söyleyin. Buraya geldiğimde burası çöplüktü. Millet burada birbirine Allah’ın selamını vermiyordu. Allah’ın selamını yayıyoruz diye bizi oraya buraya şikayet ediyorlar. Kendim isteyerek yaptım. Allah’ın evinde bir gün selam vermiyorlar. Bu ayıp bir şey. Hocadan da şikayetçiyim, iki tarafta da elim yakasındadır” açıklamasını yapmıştı.

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İHA

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