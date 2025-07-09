Sabah rutininde değiştirmen gereken şey ne?

1/10
Güne başlarken ilk iş ne yaparsın?
Kahve hazırlarım, onsuz bir hiçim...
Mesajlara ve sosyal medyaya göz atarım.
Yüzümü yıkayıp kendime gelmeye çalışırım.
Kahvaltı hazırlıklarına başlarım!
3/10
Sabahları nasıl bir cilt bakımı rutinin var?
Temizleme, nemlendirme ve güneş kremi.
Cilt bakımını makyajla birleştiriyorum. 😏
Arada sırada tonik ve krem sürüyorum ama çoğu zaman vaktim olmuyor.
Yüzümü yıkamakla yetiniyorum.
5/10
Sabah yürüyüş veya yoga gibi egzersizler yapar mısın?
Sabahları kısa da olsa egzersiz yapmazsam vücudum gün içinde kaskatı oluyor!
Otobüs durağına yürümem sayılıyor mu peki?
Sabah değil de vaktim oldukça akşamları yapıyorum.
Erken kalkabilirsem yoga yapıyorum.
7/10
Sabah müziğe ihtiyacın var mı?
Enerji veren bir playlist açarım, müziksiz olmaz.
Sessizliği seviyorum, sabah sabah ses falan kaldıramam.
Müzikten çok podcast ya da haber dinlemeyi tercih ediyorum.
Telefonu elime almak bile istemiyorum sabah.
9/10
Gün içinde neler yapacağını planlar mısın?
Kafamda bir planım hep olur ama yazmam.
Gün bizi nereye götürüyorsa oraya!
Gün içinde ne yapacağım haftalar önce belli olur zaten.
Genelde gün içindeki gelişmelere göre plan yaparım.