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Sabah rutinindeki tercihlerine göre senin ne kadar dakik olduğunu söylüyoruz!

Bazı insanlar için “5 dakika sonra çıkıyorum.” gerçekten 5 dakikadır… Bazıları içinse o 5 dakika aslında 5 saat olabilir. 🙄 Peki sen hangi taraftasın? Gel, birlikte öğrenelim. 👇

Sabah rutinindeki tercihlerine göre senin ne kadar dakik olduğunu söylüyoruz!

Sabah rutinindeki tercihlerine göre senin ne kadar dakik olduğunu söylüyoruz!

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Sabah alarmın çaldığında ilk yaptığın şey ne olur?

Sabah alarmın çaldığında ilk yaptığın şey ne olur?
Hemen kalkarım, alarmı ikinci kez duymam bile!
Alarmı erteler, ayılmaya çalışırım.
Kalkıp bir kahve demler, ayılmaya çalışırım.
Telefonda biraz oyalanır yataktan öyle çıkarım.
2/8

İşe ya da okula giderken genelde ne kadar sürede hazırlanırsın?

İşe ya da okula giderken genelde ne kadar sürede hazırlanırsın?
En fazla yarım saat sürer.
Yaklaşık 45 dakika.
1 saat civarı ama sürekli oyalanırım. 🙄
Süre belli olmuyor çünkü son dakika panik yaşıyorum. 😢
3/8

Kahvaltı konusunda hangisi seni daha iyi anlatıyor?

Kahvaltı konusunda hangisi seni daha iyi anlatıyor?
Kahvaltı yapmadan asla evden çıkmam!
Hızlıca bir şeyler atıştırırım.
Kahvaltıyı çoğu zaman yolda hallederim.
Kahvaltıyı geç, kahveye bile vakit bulamam...
4/8

Evden çıkmadan önce mutlaka kontrol ettiğin şey hangisi?

Evden çıkmadan önce mutlaka kontrol ettiğin şey hangisi?
Camları kapattım mı diye bakarım.
Telefon, cüzdan, anahtar üçlüsünü yanıma aldım mı diye bakarım.
Aynada son bir görünüş kontrolü yaparım.
Kapıyı kilitledim mi diye tekrar tekrar kontrol ederim.
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Peki, kıyafet seçimini nasıl yapıyorsun?

Peki, kıyafet seçimini nasıl yapıyorsun?
Ne giyeceğimi akşamdan hazırlarım.
Yatarken birkaç kombin düşünür sabah bakarım.
Son ana kadar karar veremem.
Sabah elime ne geçerse onu giyer giderim.
6/8

Toplu taşıma ya da servise yetişme konusunda durumun nasıl?

Toplu taşıma ya da servise yetişme konusunda durumun nasıl?
Hep birkaç dakika önceden orada olurum.
Tam zamanında yetişirim.
Koşarak yetiştiğim çok olmuştur. 🙄
Kaçırıp bir sonrakini beklemek benim rutinim...
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Sabahları telefonunda en çok neye bakarsın?

Sabahları telefonunda en çok neye bakarsın?
Önce maillere ve mesajlara bakarım.
Sosyal medyada gezinirim.
Saate bakarım, geç mi kaldım diye! 🙄
Yüzde kaç şarj olduğuna bakarım.
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Bir arkadaşınla buluşacağın zaman genelde kaç dakika önce hazırlanmış olursun?

Bir arkadaşınla buluşacağın zaman genelde kaç dakika önce hazırlanmış olursun?
En az 15 dakika önce hazırım.
Tam çıkış saatinde hazır olurum.
Son anda hazırlanırım ama yetişmeye çalışırım.
“5 dakikaya çıkıyorum.” mesajını hazırlanırken atarım. 🙄
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philips Philips Yaşam Kategorisi
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