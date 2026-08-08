Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak! Meyve ve tonik bazlı 10 sıra dışı soğuk kahve kombinasyonu

1. Espresso Tonik



Yazın buzlu kahveler arasında çok tercih edilen espresso tonik, yoğun içecek sevenlere göre. İçinde espresso, tonik, bol bol buz ve limon ya da portakal kabuğu bulunuyor. Soğuk ve ferahlatıcı bu içecekle yaz günleri daha rahat geçiyor.

2. Portakallı Cold Brew



Portakal yaz içeceklerine yakışan bir meyve. Kahvenin çikolatalı tadıyla uyumlu portakal ile hazırlayacağınız portakallı cold brew için elinizde portakal suyu ve cold brew olsa yeter!

3. Çilekli Espresso



Tatlı kahveler hoşunuza gidiyorsa çilekli espresso deneyebilirsiniz. İçinde çilek, tek shot espresso ve maden suyu bulunuyor. Bol bol buz koyarak ferahlatıcı bir içecek yapmak mümkün.

4. Greyfurt Tonik Kahve



Greyfurtun buruk tadı hoşunuza gidiyorsa o zaman bu kahve tam sizlik. İçinde 1 shot espresso, tonik ve greyfurt suyu olan içecek sıcaktan bunaldığınız anlarda size çok iyi gelecek.

5. Vişneli Cold Brew



Vişnenin ekşi aroması kahveye çok yakışıyor. Ferahlatıcı etkisiyle yazın favoriniz olmaya aday. İçine bol bol vişne koyarak meyve tadını artırabilirsiniz. Cold brew ve buz eklediğinizde içeceğiniz hazır oluyor.

6. Ananaslı Kahve



Tropikal içecekleri seviyorsanız o zaman ananaslı kahveyi denemeniz gerek. İçine espresso shot, ananas suyu, Hindistan cevizi suyu ve buz atarak hazırlayabileceğiniz kahve lezzetli ve ferahlatıcı bir seçenek.

7. Yaban Mersinli Espresso



Buruk meyvenin tadını tonikle dengeleyerek lezzetli bir kahve yapmak mümkün. Espresso ile meyveyi dengeleyebilirsiniz. Soğuk ve meyveli kahve ferahlamak için ideal!

8. Şeftalili Cold Brew



Şeftali yazın en sevilen meyvelerinden. Bu kadar sevilen meyveyi kahvede kullanmamak olmazdı. İçinde şeftali püresi olan kahveye nane ekleyerek daha ferah hale getirebilirsiniz.

9. Lime Espresso



Lime, limona göre daha keskin ve ferah bir aroma veriyor. Yaz içecekleri için daha çok tercih ediliyor bu yüzden. Lime ve espresso birleşimi bu içeceğe soda da ekleyerek lezzetli bir içecek hazırlayabiliyorsunuz.

10. Ahududulu Tonik Kahve



Rengiyle göze çarpan kahvenin tadı da çok lezzetli. Serinleten kahvenin içinde espresso, tonik ve ahududu var. Basit soğuk kahve, yaz için kurtarıcı içeceklerden biri.