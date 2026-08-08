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Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak! Meyve ve tonik bazlı 10 sıra dışı soğuk kahve kombinasyonu

Sıcak yaz günlerini atlatmanın yolu buzlu kahveler. Tabii sürekli aynı kahveyi içmekten sıkıldıysanız farklı kahve önerilerimize bakabilirsiniz!

Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak! Meyve ve tonik bazlı 10 sıra dışı soğuk kahve kombinasyonu

1. Espresso Tonik

Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak! Meyve ve tonik bazlı 10 sıra dışı soğuk kahve kombinasyonu 1
Yazın buzlu kahveler arasında çok tercih edilen espresso tonik, yoğun içecek sevenlere göre. İçinde espresso, tonik, bol bol buz ve limon ya da portakal kabuğu bulunuyor. Soğuk ve ferahlatıcı bu içecekle yaz günleri daha rahat geçiyor.

2. Portakallı Cold Brew

Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak! Meyve ve tonik bazlı 10 sıra dışı soğuk kahve kombinasyonu 2
Portakal yaz içeceklerine yakışan bir meyve. Kahvenin çikolatalı tadıyla uyumlu portakal ile hazırlayacağınız portakallı cold brew için elinizde portakal suyu ve cold brew olsa yeter!

3. Çilekli Espresso

Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak! Meyve ve tonik bazlı 10 sıra dışı soğuk kahve kombinasyonu 3
Tatlı kahveler hoşunuza gidiyorsa çilekli espresso deneyebilirsiniz. İçinde çilek, tek shot espresso ve maden suyu bulunuyor. Bol bol buz koyarak ferahlatıcı bir içecek yapmak mümkün.

4. Greyfurt Tonik Kahve

Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak! Meyve ve tonik bazlı 10 sıra dışı soğuk kahve kombinasyonu 4
Greyfurtun buruk tadı hoşunuza gidiyorsa o zaman bu kahve tam sizlik. İçinde 1 shot espresso, tonik ve greyfurt suyu olan içecek sıcaktan bunaldığınız anlarda size çok iyi gelecek.

5. Vişneli Cold Brew

Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak! Meyve ve tonik bazlı 10 sıra dışı soğuk kahve kombinasyonu 5
Vişnenin ekşi aroması kahveye çok yakışıyor. Ferahlatıcı etkisiyle yazın favoriniz olmaya aday. İçine bol bol vişne koyarak meyve tadını artırabilirsiniz. Cold brew ve buz eklediğinizde içeceğiniz hazır oluyor.

6. Ananaslı Kahve

Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak! Meyve ve tonik bazlı 10 sıra dışı soğuk kahve kombinasyonu 6
Tropikal içecekleri seviyorsanız o zaman ananaslı kahveyi denemeniz gerek. İçine espresso shot, ananas suyu, Hindistan cevizi suyu ve buz atarak hazırlayabileceğiniz kahve lezzetli ve ferahlatıcı bir seçenek.

7. Yaban Mersinli Espresso

Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak! Meyve ve tonik bazlı 10 sıra dışı soğuk kahve kombinasyonu 7
Buruk meyvenin tadını tonikle dengeleyerek lezzetli bir kahve yapmak mümkün. Espresso ile meyveyi dengeleyebilirsiniz. Soğuk ve meyveli kahve ferahlamak için ideal!

8. Şeftalili Cold Brew

Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak! Meyve ve tonik bazlı 10 sıra dışı soğuk kahve kombinasyonu 8
Şeftali yazın en sevilen meyvelerinden. Bu kadar sevilen meyveyi kahvede kullanmamak olmazdı. İçinde şeftali püresi olan kahveye nane ekleyerek daha ferah hale getirebilirsiniz.

9. Lime Espresso

Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak! Meyve ve tonik bazlı 10 sıra dışı soğuk kahve kombinasyonu 9
Lime, limona göre daha keskin ve ferah bir aroma veriyor. Yaz içecekleri için daha çok tercih ediliyor bu yüzden. Lime ve espresso birleşimi bu içeceğe soda da ekleyerek lezzetli bir içecek hazırlayabiliyorsunuz.

10. Ahududulu Tonik Kahve

Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak! Meyve ve tonik bazlı 10 sıra dışı soğuk kahve kombinasyonu 10
Rengiyle göze çarpan kahvenin tadı da çok lezzetli. Serinleten kahvenin içinde espresso, tonik ve ahududu var. Basit soğuk kahve, yaz için kurtarıcı içeceklerden biri.

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