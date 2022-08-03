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Sabahları bir kaşık vücudu baştan aşağı yeniliyor

03.08.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta Doğu’nun dünyaya kazandırdığı çok sevilen bir besin olan tahin, birçok rahatsızlığa karşı etkilidir. Ana maddesi susam olan tahin, faydalarıyla herkesi çok şaşırtıyor. Anadolu’nun şifası pekmezle birleşince lezzetine lezzet katan tahin, tek başına tüketildiğinde ise faydasını iki katına çıkarıyor. Tahin, antioksidan kaynağı, vücudu toksinlerden arındırır, vitamin ve mineral deposudur. Kahvaltıda bir kaşık tahin yiyerek vücudunuzu baştan aşağı yenileyebilirsiniz.

Sabahları bir kaşık vücudu baştan aşağı yeniliyor

Tahin, ana maddesi susam olan insan sağlığına sayısız faydası olan deyim yerindeyse mucize bir besindir. Tahin faydaları arasında ise yok yok... Peki Tahin nedir? Tahinin faydaları nelerdir? Tahin nasıl hazırlanır? Tahin neye iyi gelir? İşte yanıtı...

KRONİK HASTALIK RİSKİNİ AZALTIR

Tahin, kemik sağlığında hayati rol oynayan büyük bir fosfor ve manganez kaynağı. Ayrıca enerji üretimi için önemli olan tiamin (B1 vitamini) ve B6 vitamini bakımından da son derece zengin. Ek olarak, tahin içindeki yağın yaklaşık %50'si tekli doymamış yağ asitlerinden geliyor. Anti-inflamatuar özelliklere sahip bu yağlar kronik hastalık riskinin azalmasına yardımcı oluyor.

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TAHİN FAYDALARI

Tahin, karaciğer detoksu için kritik öneme sahip metiyonin zenginidir. Aynı zamanda içerisinde bolca lesitin, magnezyum, demir, potasyum ve fosfor bulunmaktadır.

İçeriğinde barındırdığı yüksek miktarda E vitaminin yanında B1, B2, B3, B5 ve B15 vitaminleri bakımından da zengindir. İçerisinde bulundurduğu protein miktarı yüzde 20'ye yakındır. Kolay hazmedilen tahin, kilo verme sürecini de hızlandırabilir.

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Tahin, tam bir süper besindir. Düzenli tüketildiğinde vücuttaki kötü kolesterolü düşürerek kalp ve damar hastalıklarından korunmanızı sağlar. Çinko, demir, bakır ve selenyum dolu olan tahin bağışıklığı çelik gibi güçlü yapar.

En güçlü antioksidan kaynaklarından biri olduğu için tahin, vücutta bulunan tüm zararlı ve toksik maddelerin kolayca atılmasını sağlar.

TAHİN KANSERE KARŞI KORUR

Kemik sağlığını koruyan tahin aynı zamanda kansere karşı önemli bir koruyucudur. Göz sağlığını korumada önemli bir yere sahiptir. Düzenli tüketiminde göz hastalıklarını engeller ve var olan rahatsızlıkları giderir. Yoğun omega-3 içeriği sayesinde beyin fonksiyonlarını da destekler, hafızayı güçlendirir ve sinir sistemi sağlığını korur.

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SAÇ VE CİLT BAKIMINDA TAHİNİN ÖNEMİ

Antioksidan özelliği iç organları olduğu kadar cildi, saçları ve tırnakları da yenilemeye yardımcıdır.

Saçların daha hızlı ve sağlıklı uzamasına yardımcı olur, sağlıklı ve pürüzsüz bir cilt görüntüsü verir.

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Pekmezle birlikte tüketildiğinde yüksek oranda E vitamini kaynağıdır.

AĞRILARI YATIŞTIRIR

Bu sayede kan dolaşımını düzenler ve kasların da gevşemesine katkıda bulunur ve kas ağrısını dindirir.

Aynı zamanda damarda oluşabilecek sertliklerin ve tıkanmaların da önüne geçer.

İdrar söktürücü özelliği bulunmaktadır.

Bu sayede ödem tutma gibi sorunlarla mücadele eder ve birikmiş ödemin kolayca vücuttan atılmasını sağlar.

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Yapılan araştırmalarda yaşlanmayla birlikte gelişen alzheimer gibi hastalıkların önüne geçtiği ve hafızayı güçlendirdiği kanıtlanmıştır.

Tahini tek başına tüketmek metabolizmanızı hızlandıracağı gibi uzun saatler boyunca sizi tok tutar.

Bu nedenle kilo vermek isteyenlerin kontrollü tüketmesi halinde kolayca fazlalıklarından kurtulmalarını sağlar.

Tahinin ana maddesi olan susama alerjisi olanların ise kesinlikle tüketmemesi gereken bir besindir.


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