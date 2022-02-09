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Sabahları erken kalkamıyor musunuz? İşte erken kalkmanızı kolaylaştıracak etkili yöntemler...

09.02.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sabah erken uyanmak size de zor geliyor mu? Çoğunuzun küçükken annesine "Lütfen beş dakika daha!" dediğini tahmin ediyoruz. Hayatınızda yapacağınız ufak ve kolay değişiklikler ile erken uyanıp verimli bir gün geçirebilirsiniz. Bu yazımızda sizler için erken kalkmanızı kolaylaştıracak etkili yöntemleri derledik. Haydi, gelin başlayalım!

Sabahları erken kalkamıyor musunuz? İşte erken kalkmanızı kolaylaştıracak etkili yöntemler...

Alarmı erteleyip uyumaya devam edenlerden misiniz? Kış aylarında sıcacık yatağınızı bırakmayı istemiyor olabilirsiniz. Aslında bütün bunların bir çözümü var! Sizlere vereceğimiz basit ve etkili bazı yöntemler ile artık uykularınız daha iyi geçecek. Erken kalkmak ise bunun ödülü olacak! İşte detaylar...

UYKUYA GEÇMEDEN ÖNCE YEMEYİN!

Mideniz yediğiniz yiyecekleri hemen sindirmek ister. Mideniz için saat farkı yok. Ancak siz onu frenleyebilirsiniz. Bu yüzden yatağa geçmeden önceki birkaç saat içinde yemek yememelisiniz. Aksi hâlde mide yiyecekleri sindirmekle uğraşacağı için uykular haram olabilir!

ODANIZI KARANLIK BIRAKIN!

Çoğu insan odasında gece lambası kullanıyor. Gece lambaları küçükken size uyumanızda yardımcı olsa da büyüyünce aynı yardımı alamayabilirsiniz. Bedeninizin rahatlaması ve daha sakin bir ortam oluşması için geceleri odanızı ışıksız bırakın.

ELEKTRONİK CİHAZLARDAN UZAKLAŞIN!

Elektronik cihazlar, çağın vazgeçilmezi hâline geldi. Ancak elektronik cihazların her ne kadar yararı olsa da zararları da var. Baş bölgenizde ve gözlerinizde yorulmaya yol açan elektronik cihazlarınızı uyumadan birkaç saat önce kullanmayın. Bunun yerine kitap okuyabilir veya sizi rahatlatacak çeşitli aktiviteler yapabilirsiniz.

ALARM KURMAYI İHMAL ETMEYİN!

Alarm, erken kalkmanız için size kolaylık sağlar. Alarm kurduğunuz saati veya telefonu yatağınıza uzak bir yere konumlandırabilirsiniz. Alarmı kapatmak için ayağa kalkacak ve biraz da olsa efor sarf edeceksiniz. Bu da daha kolay uyanmanıza yardımcı olacak.

HER GÜN AYNI SAATTE UYANIN!

Uyku saatinde düzen çok önemli. Her gün farklı saatlerde uyanmak, uyku düzeninizi bozabilir. Bu durum ise uykuyu tam alamamaya ve erken kalkamamaya sebebiyet verir. Alarmınızı hafta sonları dâhil hep aynı saate kurarsanız bunu önleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra uzun süre aynı zamanlara alarm kurarsanız beyninizin biyolojik saati buna alışabilir. İlerleyen zamanlarda belki alarm bile kurmanıza gerek kalmayabilir.

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