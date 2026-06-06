Sabahları hazırlanırken ütü masasında vakit kaybetmeyi bitirecek 10 yöntem

Çamaşır makinesinden çıkan kıyafetleri uzun süre makinede bekletmeyin. Çünkü ne kadar beklerse, o kadar kırışıklıklar kumaşa yerleşir. Kıyafetleri çamaşır makinesinden çıkarır çıkarmaz düzgün bir şekilde asın. Bu sayede çoğu zaman ekstra ütüye ihtiyacınız olmaz.
Bir sprey şişesine su koyup kırışık bölgelere hafifçe sıkmak hızlı bir çözüm sağlayabilir. Ardından kıyafetinizi elinizle hafifçe düzeltin. Bu yöntem özellikle tişörtlerde oldukça işe yarıyor.
Dolapta üst üste duran kıyafetler kısa sürede kırışır ve bu da size ekstra iş demek. Özellikle gömlek, kumaş pantolon, elbiseleri askıda saklamak daha düzgün durmasını sağlar. Üstelik sabah hazırlığını da oldukça kolaylaştırır. Böylece ütü yapmadan giyilebilir kıyafetleriniz de çoğalmış olur.
Yanlış askı kullanmak da kıyafetin ömrünü azaltan nedenlerden biri. Yanlış asılan kıyafetlerde omuz izi ve şekilde bozukluğu oluşabiliyor. Özellikle ince telli askılar gömleklerin formu anında bozuluyor. Daha geniş ve destekleyici askılar tercih edin.
Bazı kumaşlar diğerlerine göre çok daha az kırışır. Bu kumaşlar arasında viskon karışımlı, esnek veya ütü istemeyen kumaşlar bulunuyor. Bu kumaşlar sabah hazırlığını hızlandırır. Günlük kullanım için bu tarz parçalar büyük kolaylık sağlar.
Büyük ütü masasını kurmak sabahları çok zahmetli olabiliyor. Bu yüzden de son zamanlarda mini buharlı cihazlar epey popüler hale geldi. Özellikle küçük kırışıklıkları düzeltmek için çok hızlı çözüm sunuyorlar.
Sabah hangi kıyafeti giyeceğinize karar vermeye çalışmak ekstra stres yaratabilir. Kombininizi geceden hazırlamak hem zaman kazandırır hem de kırışık bir parça varsa önceden fark etmenizi ve önlem almanızı sağlar.