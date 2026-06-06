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Sabahları hazırlanırken ütü masasında vakit kaybetmeyi bitirecek 10 yöntem

Sabah aceleyle hazırlanırken bir de kırışık kıyafet görmek tüm planlarınızı alt üst edebilir! Sabah uzun uzun ütü yapmakla uğraşmayın diye size birkaç pratik alışkanlıktan bahsedeceğiz!

Sabahları hazırlanırken ütü masasında vakit kaybetmeyi bitirecek 10 yöntem

1. Kıyafetleri anında asın!

Sabahları hazırlanırken ütü masasında vakit kaybetmeyi bitirecek 10 yöntem 1
Çamaşır makinesinden çıkan kıyafetleri uzun süre makinede bekletmeyin. Çünkü ne kadar beklerse, o kadar kırışıklıklar kumaşa yerleşir. Kıyafetleri çamaşır makinesinden çıkarır çıkarmaz düzgün bir şekilde asın. Bu sayede çoğu zaman ekstra ütüye ihtiyacınız olmaz.

2. Banyodaki buhardan faydalanın.

Sabahları hazırlanırken ütü masasında vakit kaybetmeyi bitirecek 10 yöntem 2


Sabah duş alırken kıyafetlerinizi banyoya asın ki sıcak buhardan faydalansın. Sıcak suyun oluşturduğu buhar hafif kırışıklıkları yumuşatır. Özellikle ince kumaşlı parçalar birkaç dakikada daha düzgün görünmeye başlar.

3. Sprey şişesiyle minik buhar yaratın.

Sabahları hazırlanırken ütü masasında vakit kaybetmeyi bitirecek 10 yöntem 3
Bir sprey şişesine su koyup kırışık bölgelere hafifçe sıkmak hızlı bir çözüm sağlayabilir. Ardından kıyafetinizi elinizle hafifçe düzeltin. Bu yöntem özellikle tişörtlerde oldukça işe yarıyor.

4. Kıyafetleri katlamak yerine asmayı tercih edin.

Sabahları hazırlanırken ütü masasında vakit kaybetmeyi bitirecek 10 yöntem 4
Dolapta üst üste duran kıyafetler kısa sürede kırışır ve bu da size ekstra iş demek. Özellikle gömlek, kumaş pantolon, elbiseleri askıda saklamak daha düzgün durmasını sağlar. Üstelik sabah hazırlığını da oldukça kolaylaştırır. Böylece ütü yapmadan giyilebilir kıyafetleriniz de çoğalmış olur.

5. Kurutma makinesine nemli bez ekleyin.

Sabahları hazırlanırken ütü masasında vakit kaybetmeyi bitirecek 10 yöntem 5


Kırışık kıyafetleri birkaç dakika kurutma makinesine atıp yanına hafif nemli bir bez koymak hızlı sonuç verebiliyor. Oluşan buhar kumaşı yumuşatır ve kırışıklıkları azaltır. Sabah acelesinde hayat kurtaran yöntemlerden bir tanesi.

6. Kumaşa uygun askı kullanın.

Sabahları hazırlanırken ütü masasında vakit kaybetmeyi bitirecek 10 yöntem 6
Yanlış askı kullanmak da kıyafetin ömrünü azaltan nedenlerden biri. Yanlış asılan kıyafetlerde omuz izi ve şekilde bozukluğu oluşabiliyor. Özellikle ince telli askılar gömleklerin formu anında bozuluyor. Daha geniş ve destekleyici askılar tercih edin.

7. Ütü gerektirmeyen kumaşları tercih edin.

Sabahları hazırlanırken ütü masasında vakit kaybetmeyi bitirecek 10 yöntem 7
Bazı kumaşlar diğerlerine göre çok daha az kırışır. Bu kumaşlar arasında viskon karışımlı, esnek veya ütü istemeyen kumaşlar bulunuyor. Bu kumaşlar sabah hazırlığını hızlandırır. Günlük kullanım için bu tarz parçalar büyük kolaylık sağlar.

8. Kıyafetleri dağınık dolapta tutmayın.

Sabahları hazırlanırken ütü masasında vakit kaybetmeyi bitirecek 10 yöntem 8


Dolapta sıkışan kıyafetler birbirine baskı yaptığı için kırışıyor. Aralarda biraz boşluk bırakarak kumaşların dolapta daha düzgün kalmasını sağlayabilirsiniz. Gardırobunuzu düzenli tutmak da sabah giysi karmaşasını epey azaltır.

9. Mini buharlı düzleştiriciler zaman kazandırır.

Sabahları hazırlanırken ütü masasında vakit kaybetmeyi bitirecek 10 yöntem 9
Büyük ütü masasını kurmak sabahları çok zahmetli olabiliyor. Bu yüzden de son zamanlarda mini buharlı cihazlar epey popüler hale geldi. Özellikle küçük kırışıklıkları düzeltmek için çok hızlı çözüm sunuyorlar.

10. Kombini bir gece önceden hazırlayın.

Sabahları hazırlanırken ütü masasında vakit kaybetmeyi bitirecek 10 yöntem 10
Sabah hangi kıyafeti giyeceğinize karar vermeye çalışmak ekstra stres yaratabilir. Kombininizi geceden hazırlamak hem zaman kazandırır hem de kırışık bir parça varsa önceden fark etmenizi ve önlem almanızı sağlar.

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