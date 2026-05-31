Sabahları hazırlanma sürenizi yarıya indirecek jilet gibi kıyafet sırları

Kıyafetlerinizi akşamdan hazırlıyor olabilirsiniz. Akşamdan kombin yapanlar genelde sandalyeye asabiliyor. Eğer böyle bir gece boyunca kıyafetlerinizi sandalyede bekletiyorsanız kıyafetlerinizin formu bozulabilir.
Kıyafetlerin jilet gibi olması için temiz de olması lazım. Özellikle evcil hayvanlı evlerde kıyafetlerde tüy sorunu olabiliyor. Bu yüzden tüy toplayıcıları kullanabilirsin. Hızlıca üzerinizdeki tüy ve tozu alan toplayıcılar jilet gibi görünmenize yardımcı olacaktır.
Bazı kumaşlar hemen kırışıyor. Bu kıyafetlerden dolabınızda çok varsa sabahları hazırlanma süresi çok uzuyor. Ama daha az kırışan kıyafetler tercih ederseniz sabahları daha hızlı hazırlanabilirsiniz.
Sabahları hızlı hazırlanmanın yolu aslında iyi düzenlenmiş bir dolaptan geçiyor. Daha sık giydiğiniz parçaları kolay ulaşılabilir yerlere koyarsanız hemen alabilirsiniz. Bu size hem hız katar hem de dolabınızın düzeninin sürekli bozulmasını engeller.
Sabah kaosları genelde giyilecek kıyafetler hep kirli olduğu için çıkıyor. Bunu engellemenin yolu da çamaşır yıkamayı bir rutine oturtmak. Düzenli çamaşır yıkadığınızda bu kaos oldukça azalıyor.
Kıyafetleri makinede kurutmak işleri çok kolaylaştırıyor. Ama kuruttuktan sonra uzun süre makine içinde kalıyorsa bu, kırışıklığa neden oluyor. O yüzden kurutma makinesi biter bitmez hemen çıkarmak gerekiyor.
Kıyafetlerinizi askılığa mandalla asıyorsanız kıyafetlerin formu bozulabiliyor. Mandal kullanırken yanlış yere asarsanız kıyafetlerinizde izler oluşabilir. Bu da jilet gibi görünmeye engel olacaktır.