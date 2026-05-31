Sabahları hazırlanma sürenizi yarıya indirecek jilet gibi kıyafet sırları

Kıyafetleri sandalyede bekletmek doğru değil.



Kıyafetlerinizi akşamdan hazırlıyor olabilirsiniz. Akşamdan kombin yapanlar genelde sandalyeye asabiliyor. Eğer böyle bir gece boyunca kıyafetlerinizi sandalyede bekletiyorsanız kıyafetlerinizin formu bozulabilir.

İyi bir ütü en büyük yardımcınız!

Tüy toplayıcılar hayat kolaylaştırıyor.

Sabahları hazırlanmayı en uzatan iş elbette ütü. Tek seferde mükemmel sonuçlar almanızı sağlayacak Philips Azur 8000 Serisi ile sabahları hazırlanma süreniz çok azalıyor. 3000 Watt gücü olan ütünün güçlü buhar çıkışı var. Bunun yanında turbo buharı da bulunuyor. Otomatik buhar özelliği ile ütüyü sadece hareket ettirmeniz yetiyor. 8 dakika kullanılmadığında kapanıyor, bu sayede hiç korkmanıza gerek yok.

Kıyafetlerin jilet gibi olması için temiz de olması lazım. Özellikle evcil hayvanlı evlerde kıyafetlerde tüy sorunu olabiliyor. Bu yüzden tüy toplayıcıları kullanabilirsin. Hızlıca üzerinizdeki tüy ve tozu alan toplayıcılar jilet gibi görünmenize yardımcı olacaktır.

Kırışmayan kumaşlar hayat kurtarır.

Bazı kumaşlar hemen kırışıyor. Bu kıyafetlerden dolabınızda çok varsa sabahları hazırlanma süresi çok uzuyor. Ama daha az kırışan kıyafetler tercih ederseniz sabahları daha hızlı hazırlanabilirsiniz.

Dolap düzeni bile önemli.



Sabahları hızlı hazırlanmanın yolu aslında iyi düzenlenmiş bir dolaptan geçiyor. Daha sık giydiğiniz parçaları kolay ulaşılabilir yerlere koyarsanız hemen alabilirsiniz. Bu size hem hız katar hem de dolabınızın düzeninin sürekli bozulmasını engeller.

Kıyafetleriniz için nasıl bir askı kullanıyorsunuz?

Çamaşır yıkamayı rutine bağlamak gerek.

Kıyafetlere göre askılar seçilmeli. Yanlış askı kullandığınızda kıyafetin formunu bozabilirsiniz. Askı seçerken kalitesine dikkat etmeniz gerekiyor. Kaliteli bir askı kıyafetlerin ütü ihtiyacını da azaltıyor.

Sabah kaosları genelde giyilecek kıyafetler hep kirli olduğu için çıkıyor. Bunu engellemenin yolu da çamaşır yıkamayı bir rutine oturtmak. Düzenli çamaşır yıkadığınızda bu kaos oldukça azalıyor.

Kurutma makinesi kullanıyorsanız dikkat!

Kıyafetleri makinede kurutmak işleri çok kolaylaştırıyor. Ama kuruttuktan sonra uzun süre makine içinde kalıyorsa bu, kırışıklığa neden oluyor. O yüzden kurutma makinesi biter bitmez hemen çıkarmak gerekiyor.

Siyahları ters yıkamayı deneyebilirsiniz.

Mandallar kıyafetlerin şeklini bozabiliyor.

Siyah kıyafetlerin soluk görünmesi özensiz bir görüntüye neden oluyor. Eğer koyu renk kıyafetlerinizi ters çevirerek yıkarsanız bunun önüne geçebilirsiniz. Ters çevirdiğinizde dış tarafları daha canlı kalacaktır.

Kıyafetlerinizi askılığa mandalla asıyorsanız kıyafetlerin formu bozulabiliyor. Mandal kullanırken yanlış yere asarsanız kıyafetlerinizde izler oluşabilir. Bu da jilet gibi görünmeye engel olacaktır.