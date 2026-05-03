Sabahları ütü stresi yaşamamak için akşamdan yapabileceğiniz 10 pratik hazırlık

1. Ertesi günün kombinini akşamdan hazırlayın!



Akşamdan kombininizi hazırlamak, sabahki hazırlanma telaşınızın çoğunu yok eder desek yeridir. Akşamdan ne giyeceğinizi belirleyin ve eğer kıyafetinizin ütüye ihtiyacı varsa halledin. Bu sayede sabah karar verme stresinden de kurtulmuş olursunuz.

2. Sadece gerekli parçaları ütüleyin!

3. Ütü masası hazırda beklesin!

Tüm kıyafetleri ütülemek yerine sadece ertesi gün giyeceğiniz kıyafetleri ütülemek çok daha mantıklıdır. Bu sayede sabah vaktinizi başka ihtiyaçlarınıza yöneltirsiniz. Hem de fazla ütü yaparak gereksiz enerji harcamanızı önlersiniz.



İllaki sabah ütü yapmanız gerekiyorsa, akşamdan ütü masasını hazırlayın. Bu şekilde sabah ütü masasını kurma derdi de ortadan kalkar, anında kıyafetlerinizi ütüler ve ortadan kaldırırsınız.

4. Kıyafetleri düzgünce asın!

5. Ütülenecek kıyafetleri ayrı bir yere ayırın!

Yıkama sonrasında kıyafetleri gelişigüzel bir şekilde asmak kırışıklıkları 10'a katlar! Mutlaka çamaşırları çırpın ve daha fazla kırışmayacak şekilde asın. Düzgün şekilde asılan veya katlanan kıyafetler sabah ütü ihtiyacını da ciddi şekilde azaltır.



Kıyafet dolabında karışıklık yaratmamak için ütülenecek kıyafetleri ayrı bir yerde tutun. Böylece dolaptan kıyafet seçerken ütülenmesi gerekiyor mu diye düşünmek zorunda kalmazsınız.

6. Hızlı ütü için spreyler kullan!

7. Kumaş türüne göre ütü yapın!

Kırışıklık açıcı spreyler gerçekten de işe yarıyor! Akşamdan uygulayıp kıyafeti askıya asarsanız sabah daha düzgün bir formda olduğunu fark edeceksiniz. Çok vaktiniz olmadığı zamanlarda oldukça kurtarıcı bir yöntem olabilir.



Pamuklu, keten gibi zor kırışan parçaları mümkünse akşamdan ütüleyin. Çünkü bu tür zor kumaşlarla sabah telaşıyla uğraşmak güne pek hoş bir başlangıç yaptırmıyor.. Daha kolay ütülenebilir kumaşları sabaha bırakın.

8. Alternatif bir kombininiz hazırda dursun!



Bazen düşündüğünüz kombinler sabah üstünüzde istediğiniz gibi durmayabilir. Böyle durumlar için ütü gerektirmeyen yedek bir kombin belirleyerek sabah stresinizi azaltabilirsiniz. Ya da ütülenmiş yedekte birkaç kıyafet bırakmak işinizi görür.

9. Sabah tekrar kontrol etmeyi unutmayın!

10. Kıyafetleri mutlaka askıya asın!

Akşam hazırlıklarını tamamladıktan sonra sabah yine de kontrol etmeyi unutmayın. Çünkü bazen işler istediğiniz gibi gitmez ve sadece 2-3 dakikalık bir kontrol tüm gününüzü kurtarabilir. Bu da mutlaka aklınızın bir köşesinde önemli bir not olarak kalsın.



Akşamdan hazırladığınız kıyafetleri yatağın üzerine koymak kıyafetin tekrardan kırışmasına neden olabilir. Bunun yerine mutlaka askıya asarak muhafaza etmek gerekir. Bu basit değişiklik bile sabah ütü ihtiyacınızı ciddi şekilde azaltır.