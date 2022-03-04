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Şaban ayı ibadetleri nelerdir? Diyanet'e göre Şaban ayında yapılacak ibadetler nelerdir? Şaban ayı orucu kaç gündür?

04.03.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şaban ayı 2022 yılında 4 Mart Cuma günü idrak edilmeye başlanacak. Üç ayların ikinci olan Şaban ayı içinde Berat kandili'ni de barındırıyor. Müslümanlar böyle mübarek ayda hangi ibadetlerin, nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. Diyanet'in açıkladığı Şaban ayı ibadetlerinin ne olduğu ve Şaban ayında oruç tutulur mu tutulursa kaç gün tutulur şeklindeki sorular sıklıkla soruluyor. Şaban ayına dair tüm detaylar!

Şaban ayı ibadetleri nelerdir? Diyanet'e göre Şaban ayında yapılacak ibadetler nelerdir? Şaban ayı orucu kaç gündür?

Şaban ayı Diyanet takvimine başladı. Tüm Müslümanlar Şaban ayı için hazırlıklara başladı. Berat gecesinin de Şaban ayı içinde olması ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Vatandaşlar, Şaban ayı içinde hangi ibadetlerin yapıldığını araştırmaya koyuldu. Şaban ayında oruç tutma niyetinde olanlar, bu ay içinde kaç gün oruç tutulacağını öğrenmek istiyor. Şaban ayı ibadetlerini haberimizde işledik...

ŞABAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Şaban ayında yapılacak ibadetler şu aralar en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Şaban ayının büyük kısmını oruçlu geçiren Hz. Peygamber, “İnsanların değerini bilemedikleri bu ayda ameller Allah’a iletilir; ben amellerimin oruçlu iken Allah’a arzedilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum” buyurmuş, ramazan dışındaki en faziletli orucun şabanda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir.

Şabanın on beşinci gecesinde yani berat gecesi Müslümanların Allah tarafından bağışlanacağı umulduğundan bu gecenin özellikle ihya edilmesine ayrı bir önem verilmiştir. Yine bu ay içerisinde beş vakit namazın yanı sıra, yoksullara yardım etmek, Kur'an okumak, dualar ve zikirlerle geçirmek alimler tarafından müminlere verilen tavsiyeler arasındadır.

ORUÇ TUTMAK

Allah’a yakınlaşmak, ibadet etmek ve manevi doygunluğa ulaşmak isteyen Müslümanların tuttuğu Şaban orucu nafile oruç sayılıyor. Nafile oruç farz olmayan oruç çeşitlerinden biridir. Nafile orucu herkes tutabilir.

Diyanet'te yer alan bilgiye göre, ''Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir. Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır. Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.''

TESBİH ÇEKMEK

Şaban ayında tesbih çekmek isteyenler genellikle şu sıralamayı takip ediyorlar:

  • Şaban ayının 1. günü ile 10. günü çekilecek tesbih: Ya Latif Celle Şanühü

  • Şaban ayının 11. günü ile 20. günü çekilecek tesbih: ya Rezzak Celle Şanühü

  • Şaban ayının 21. günü ile 30. günü çekilecek tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

  • Ayrıca Şaban ayının ilk 10 gününde 100 defa "Ya Latîf"

  • Şaban ayının ikinci 10 gününde 100 defa "Ya Aziz"

  • Şaban ayının üçüncü 10 gününde 100 defa "Ya Rezzag" tesbihlerinin çekilmesinin sevabının büyük olduğuna inanılıyor.

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Berat kandili
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