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Şaban ayı ne zaman 2022? Şabanı şerif ne demek? Şaban ayının ilk gümü ne zaman? Şaban ayı orucu ne zaman tutulur?

04.03.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şaban ayının gelmesiyle birlikte tüm Müslümanları büyük bir heyecan sardı. Üç ayların başlangıcı olan Recep ayından sonra beklenen ay yani Şaban ayı da geldi. Recep ayının son bulmasıyla birlikte tüm İslam alemi Şaban ayına da girmiş bulunmaktadır. 2022 yılında Şaban ayının tam olarak hangi ay ve gün başlayacağını merak edenler Şaban ayı ne zaman şeklinde araştırmalara başladı. İşte haberin detayları!

Şaban ayı ne zaman 2022? Şabanı şerif ne demek? Şaban ayının ilk gümü ne zaman? Şaban ayı orucu ne zaman tutulur?

Şaban ayı, Recep ayından sonra üç ayların habercisi olan mübarek aylardan bir tanesidir. Tüm İslam alemi Şaban ayını en verimli şekilde geçirmeye hazırlanıyor. Her Müslüman bu ayları hakkıyla geçirmek için büyük uğraşlar verir. Bu zaman dilimlerini bol dua, zikir ve ibadetlerle geçirir. Üç ayları müjdeleyen Şaban ayına dair detayları haberimizde bulabilirsiniz...

ŞABAN AYI NE ZAMAN 2022?

Şaban ayı, 4 Mart 2022 Cuma günü yani bugün Recep ayının bitişiyle birlikte üç ayların devamı olan üç aylar başlamış olacak.

Şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen Berat Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle idrak edilecek. Şaban ayının 15'inci gecesi, miladi takvime göre bu yıl 17 Mart 2022 akşamına denk geliyor. En son ise 2 Nisan'da Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayının 1 Mayıs 2022 tarihinde son bulmasıyla birlikte üç aylar bitmiş olacak.

ŞABANI ŞERİF NE DEMEKTİR?

Dağılmak, gruplara ayrılmak anlamındaki şa‘b kökünden gelmektedir. Dini gelenekte önemli bir yeri olan üç ayların ikincisidir. Bu ayın İslam’dan önce Arab-ı baide döneminde mevhâ’, Arab-ı aribe devrinde va‘l, ‘adil ya da aẕil diye adlandırıldığı, şaban isminin hicri takvimde yer alan diğer ay adlarıyla birlikte Arab-ı müsta‘ribe döneminde kullanılmaya başlandığı, İslâmiyet’in ortaya çıktığı devirde Araplar’ın bu isimleri kullanmakta olduğu söylenmektedir. Tarihi kaynaklara göre Şa‘ban-ı Şerif ayının İslamiyet’ten önce de Araplar tarafından kutsal kabul edildiği bilinmektedir. Bu mübarek ay tarih içinde; mevha’, va‘l, ‘âdil-acil, azil gibi muhtelif adlarla anıldıktan sonra Şa‘bân ayı olarak anılmaya başlamıştır.

ŞABAN AYININ İLK GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Şaban ayı 4 Mart Cuma 2022 tarihinde başladı. Bu ay, recep ayından sonre, ramazandan önce gelen sekizinci ayın adı olarak bilinmektedir. İslam dininde önemli bir yere sahip olan Şaban ayı üç ayların ikincisidir.

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