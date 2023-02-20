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Şaban ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? Şaban ayının ilk günü ne zaman? 2023 dini günler takvimi

20.02.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şaban ayı 2023 yılında da heyecanla bekleniyor. Müslümanlar her yıl dini gün ve aylarda bolca ibadet ediyorlar. Bu sene üç ayların ilki recep ayının ardından sıra şaban ayına geldi. Peki, şaban ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? Şaban ayının ilk günü ne zaman? İşte 2023 dini günler takvimi

Şaban ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? Şaban ayının ilk günü ne zaman? 2023 dini günler takvimi

Şaban ayının ne zaman, hangi gün başlayacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre recep ayının ardından sıra şaban ayına gelecek. Bu mübarek ayın ardından ise on bir ayın sultanı ramazana kavuşulacak. Şaban ayı 2023 yılında şubat ayında başlayacak.

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Recep ayının ardından gelen Şaban ayı 21 Şubat tarihinde başlayacak. Şaban ayının ilk günü bu sene salı gününe denk geliyor.

ŞABAN AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?

Üç aylarda yerine getirilmesi gelenek halini almış nâfile ibadetlerden biri oruçtur. Receb ve şâban aylarının tamamının oruçlu geçirilerek ramazanla birleştirilmesi “üç aylar orucu” şeklinde adlandırılır.

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Ramazan ayında kasten bozulan oruçtan dolayı yerine getirilmesi gereken iki aylık kefâret orucunun receb ve şâban aylarında tutularak böylece üç ayların oruçlu geçirildiği de görülmektedir. Üç aylar orucunun âdet haline gelmesinde, bu ayların faziletine dair Hz. Peygamber’den nakledilen rivayetlere dayanıp ramazan ayını dinî duyarlılık ve ibadet yoğunluğu içinde karşılama niyetinin etkili olduğunu söylemek mümkündür. Resûl-i Ekrem’in şâban ayında diğer aylara oranla daha fazla oruç tuttuğu, bazan da tamamını oruçlu geçirdiği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, “Ṣavm”, 52; Müslim, “Ṣıyâm”, 175, 176). Ancak Resûlullah’ın receb ve şâban aylarını birleştirerek aralıksız oruç tuttuğuna, böylece üç ayları oruçlu geçirdiğine dair sahih kaynaklarda herhangi bir rivayet mevcut değildir. Belirli günler dışında her zaman nâfile oruç tutulması mümkündür; ancak fazileti hakkında hadis bulunan ya da belirli zamanlarda tutulması tavsiye edilen nâfile oruçlar arasında üç aylar orucu mevcut değildir.

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Şâban ayının büyük kısmını ya da tamamını oruçlu geçiren Hz. Peygamber ramazan dışındaki en faziletli orucun şâbanda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir (Tirmizî, “Zekât”, 28). Bundan dolayı şâban ayında oruç tutulması çoğunluk tarafından mendup sayılmakla birlikte Resûl-i Ekrem’in ramazan ayından başka hiçbir ayın bütününü oruçlu geçirmediğine dair hadislere (Buhârî, “Ṣavm”, 52; Müslim, “Ṣıyâm”, 175, 178) ve şâbanın on beşinden sonra orucun terkedilmesine yönelik rivayetlere dayanan bazı âlimler, orucu farz olan ramazan ayına şevkle girmeyi zorlaştıracağı düşüncesiyle bu ayın ikinci yarısında oruç tutmayı mekruh görmüştür.

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