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Şaban Sevinç kimdir? Şaban Sevinç Mehmet Metiner tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 09:31 | Son Güncelleme

Şaban Sevinç, Mehmet Metiner ile CNN Türk canlı yayınında tartıştı. Ahmet Hakan'ın sunduğu programda Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'a sosyal medya üzerinden yapılan saldırının konuşulduğu sırada Halk TV eski Genel Müdür Saban Sevinç ile 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner arasında başlayan tartışma sonrasında programda tansiyon yükseldi. Bu tartışmanın ardından, "Şaban Sevinç kimdir?" sorusu sorulmaya başladı.

Şaban Sevinç kimdir? Şaban Sevinç Mehmet Metiner tartışması

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu programda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'a sosyal medyada yapılan çirkin saldırının konuşulduğu sırada Halk TV eski Genel Müdürü Şaban Sevinç ile 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner arasında başlayan tartışma tansiyonu yükseltti.

Gazeteci Şaban Sevinç'in "Sen buradan Esra Hanım üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yalakalık yapacaksın diye bildiklerimiz söylemeyelim mi?" sözleri programa damga vurdu. Metiner'in "Sen ne anlarsın yalakalıktan, yalakalık senin gibilere mahsustur" şeklinde yanıt vermesi tartışmayı alevlendirdi.

Sevinç, "Sen buradan AK Parti'nin üst bakanlarına selam göndereceksin diye ben bildiklerimi söylemeyecek miyim? sen beni susturacak mısın?" ifadelerini kullandı. Metiner, Sevinç'in sözlerine "Benim kimseye selam gönderme ihtiyacım yok" yanıtını verdi.

Gazeteci Sevinç, Metiner'e "Ağzından lağım akıyor, ben ona haddini bildiririm Ankara'ya döndüğünde. Onu da söyleyeyim. Skype'tan efelenmeye benzemez o işler" dedi.

Metiner, Sevinç'e "Görüşürüz o zaman, ısıran dişini göstermez" cevabını verdi.

Şaban Sevinç kimdir?

Şaban Sevinç, 1 Mayıs 1964 tarihinde Samsun'un Bafra ilçesinde doğdu. 1981 yılında Bafra Lisesi'ni tamamlayan Sevinç, 1988 yılında ise Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Eğitimini tamamlamasının ardından 1987 yılında Milliyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda gazeteciliğe başlayan Sevinç, 1989 yılında ise Hürriyet Gazetesine geçti.

1990'da askerlik görevini yerine getiren Şaban Sevinç, 1992 yılında ise Hürriyet Gazetesi'nin CHP ve Parlamento Muhabiri olarak görev yaptı.

2005 yılında CHP Meclis Grubu'nun önerisiyle TBMM tarafından Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine seçilen Sevinç, 2012 yılında ise Halk TV Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

Sevinç, 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından Halk TV'deki görevinden istifa etti.

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