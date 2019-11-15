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Şaban Vatan ve gözaltındaki 3 kişi serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 00:30 | Son Güncelleme

Giresun’un Eynesil ilçesinde evinin önünde şüpheli bir şekilde yaralı bulunarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan ve beraberindeki 3 kişi gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.“Şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan ile Canan Coşkun, Kazım Kızıl ve Tuba Demir gözaltına alınmıştı.

Giresun’un Eynesil ilçesinde evinin önünde şüpheli bir şekilde yaralı bulunarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan ve beraberindeki 3 kişi gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“Şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan ile Canan Coşkun, Kazım Kızıl ve Tuba Demir gözaltına alınmıştı. Emniyetleri işlemleri tamamlanan zanlılar adli makamlara sevk edildi. Şaban Vatan, Canan Coşkun, Kazım Kızıl ve Tuba Demir çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şaban Vatan hakkında soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal’ın evine yaklaşmama kararı verilirken, 3 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı konulduğu belirtildi.

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